Под Калининградом Су-24 Балтфлота отрабатывают удары по объектам "противника"

Бомбардировщик Су-24 Балтийского флота во время плановой тренировки по нанесению авиаударов по надводным целям в Балтийском море.

Экипажам самолетов предстоит поразить более 30 мишеней, произвести пуски неуправляемых авиационных ракет, а также осуществить бомбометание

КАЛИНИНГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Экипажи самолетов Су-24 морской авиации Балтийского флота отрабатывают на летно-тактических учениях в Калининградской области нанесение бомбо-штурмовых ударов по объектам и живой силе условного противника, сообщила в среду пресс-служба флота.

"Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 авиационного соединения морской авиации флота приступили к проведению планового летно-тактического учения в Калининградской области с отработкой бомбо-штурмовых ударов", - рассказали в пресс-службе.

Летчики отрабатывают задачи по уничтожению колонн военной техники, пунктов управления, скоплений живой силы условного противника, его военно-промышленных объектов, а также огневой поддержке подразделений армейского корпуса флота в условиях современного общевойскового боя, отметили в пресс-службе.

"При выполнении учебных задач летчики оттачивают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, ведут разведку и огневое поражение целей из пушечного вооружения самолетов", - добавили там.

Уточняется, что в общей сложности экипажам самолетов Су-24 предстоит поразить более 30 различных мишеней, произвести пуски неуправляемых авиационных ракет, а также осуществить бомбометание. Для выполнения задач учения задействовано около 10 самолетов и свыше 50 военнослужащих летного и инженерно-технического состава смешанного авиационного полка авиасоединения морской авиации флота.

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.