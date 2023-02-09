В Великобритании заявили, что не принимали решения о поставках истребителей Украине

Как отметил официальный представитель премьерской канцелярии, этот вопрос будет изучен с разных сторон

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании пока не принимало решения о передаче истребителей Украине, однако этот вопрос будет изучен с разных сторон. Об этом агентству Reuters заявил в среду официальный представитель премьерской канцелярии.

"Премьер-министр поручил министру обороны изучить то, какие истребители мы могли бы предоставить, однако хочу ясно обозначить, что речь идет о долгосрочном решении, а не об увеличении [украинских] возможностей в краткосрочной перспективе, в чем сейчас Украина нуждается больше всего", - сказал сотрудник Даунинг-стрит, 10, подчеркнув, что окончательного решения по истребителям нет.

"Мы надеемся на прибытие первых украинских пилотов весной и, само собой, хотели бы начать [их подготовку] как можно скорее", - добавил он, подчеркнув, что сроки подготовительной программы могут быть сокращены.

Он добавил, что Минобороны Британии проведет оценку того, какие самолеты Лондон в теории мог бы поставить Киеву. Кроме того, Великобритания на рассматривает вопрос о передаче Украине истребителей в краткосрочной перспективе, сообщил представитель Сунака.

Как указывает Reuters, в британских ВВС процесс подготовки пилотов истребителей занимает пять лет. На Даунинг-стрит ранее указывали, что минимально на это необходимо 35 месяцев.

Утром в среду перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Украине предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, состоящих на вооружении НАТО. На Даунинг-стрит тогда подчеркнули, что украинские пилоты получат навыки, которые позволят им "пилотировать сложные истребители стандарта НАТО в будущем".

После того, как западные страны дали согласие на передачу Украине танков, усилия Киева сосредоточились на вопросе поставок истребителей, однако пока он не добился успехов. 31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Позднее заместитель министра национальной обороны Польши Войчех Скуркевич сообщил, что тема возможной передачи истребителей F-16 польских ВВС Киеву не является предметом какого-либо обсуждения на официальном уровне. Сунак также подчеркнул, что королевство пока считает нецелесообразным поставлять Киеву истребители. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус также неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.