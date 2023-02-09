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ТАСС

Совет Европы хочет играть ведущую роль в подсчете ущерба Украине от конфликта

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Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Источник изображения: neprosto.fun

Генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич выступила за участие организации в создании трибунала над ответственными за преступления

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала обеспечить организации ведущую роль в вопросе ведения учета ущерба, нанесенного Украине в ходе конфликта, и выступила за участие СЕ в создании трибунала над ответственными за преступления. Соответствующее заявление распространила в среду пресс-служба организации.

"Генеральный секретарь <...> выступает за то, чтобы организация, в которую входят 46 стран, играла ведущую роль в создании реестра для регистрации и документирования свидетельств и заявлений об ущербе, потерях или повреждениях", - говорится в заявлении. Отмечается, что Бурич видит ключевую роль Совета Европы в установлении ответственности за так называемую агрессию России против Украины.

В организации подчеркивают, что подобный реестр является "важной частью текущих международных инициатив по созданию механизма компенсации", которые, согласно заявлению, хотят получить от России. Пресс-служба напоминает о предоставлении Советом Европы юридических и политических консультаций, а также готовит экспертов по расследованиям и специалистов, работающих с жертвами насилия. Это является частью плана действий СЕ для Украины на период с 2023 по 2026 год.

Что касается так называемого международного трибунала для ответственных за преступления, совершенных в ходе конфликта в отношении Украины, то здесь Бурич отводит ведущую роль ООН и ее органам, а также Международному уголовному суду (МУС). Согласно предложению, которое организация разослала правительствам 46 стран-участниц, его создание без участия ООН может столкнуться с неприятием его легитимности не только Россией, но и другими странами, хотя страсбургская организация и рассчитывает за счет своей поддержки придать ему больший вес в глазах мирового сообщества.

Генсек СЕ указывает и на то, что, согласно собственной конституции, Украина признает лишь специальные суды, в которых судьи и прокуроры - украинские граждане, поэтому создание смешанной структуры может войти в противоречие с конституцией, которую Киев из-за режима чрезвычайной ситуации менять не может. В этой связи Бурич допускает возможность помощи со стороны СЕ в подборе и назначении судей для этого трибунала, а также разработке правовой базы для его существования. Организация также готова предложить свою поддержку "временной прокуратуре". 

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