Польша добивается от Германии создания ремонтных цехов для передаваемых Украине танков

Как рассказал польский министр национальной обороны Мариуш Блащак, в республике с 6 февраля ведется обучение украинских экипажей на танках Leopard 2

ВАРШАВА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Польши намерены добиться от Германии содействия в создании цехов для ремонта передаваемых Украине танков Leopard 2. Об этом заявил в среду на брифинге вице-премьер республики, министр национальной обороны Мариуш Блащак, отвечая на вопрос о тематике предстоящих переговоров в Варшаве с немецким коллегой Борисом Писториусом.

"Мы будем говорить о коалиции, которую мы строим, коалиции стран, которые располагают танками Leopard и готовы их передать Украине. Наш вклад - 14 штук. Немецкий - тоже 14 штук. Мы немного разочарованы этим вкладом со стороны Германии", - сказал он.

"Самый большой вызов - запчасти для танков. Производитель - немецкая фирма. Я рассчитываю на то, что министр Писториус сконцентрирует свою активность на том, чтобы немецкая промышленность справилась с этим вызовом и можно было создать сервисные пункты, где танки будут чинить", - отметил Блащак.

Как рассказал польский министр, в Польше с 6 февраля ведется обучение украинских экипажей на танках Leopard 2. "Надеюсь, что немецкая активность будет больше. Я об этом скажу немецкому партнеру. Посмотрим, что услышу", - заключил Блащак.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия, США и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств. Сейчас украинская сторона требует от Германии поставок боевых самолетов и подводных лодок.