Мобильные установки «Джигит» на основе ПЗРК «Игла-С» замечены на вооружении войск Таиланда

Источник изображения: topwar.ru

На основе ПЗРК «Игла-С», пользующегося большой популярностью на мировом рынке, российским конструкторами была создана пусковая установка «Джигит», предназначенная для поражения воздушных целей с мобильных или стационарных платформ.

Данная система была замечена на вооружении войск Таиланда. ВМС этой страны приобрели в январе 2021 года пять ПУ «Джигит» на общую сумму $8,2 млн. Переданные в рамках реализации этого контракта системы установлены на автомобили местного производства Thairung Transformer 4x4 (модель разработана на базе Toyota Hilux), усиленных бронёй.

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждается на сайте «Рособоронэкспорта», применение спаренных пусковых установок позволяет увеличить вероятность поражения цели в полтора раза за счёт отстрела ракет залпом. Масса системы без ЗУР составляет 128 кг, расчёт – 1-2 чел. Сербские разработчики развили эту идею, создав более тяжёлую версию – счетверенную установку МТУ-4.

«Джигит» был разработан в 1990-е годы и за это время был закуплен рядом стран (Сингапуром, Ливией, Ираком, Сирией). В российской армии данный ЗРК, отличаясь высокой мобильностью, не получил распространения, хотя Минобороны ещё задолго до начала проведения спецоперации приступило к формированию высокоманевренных подразделений, передвигающихся на автомобилях.