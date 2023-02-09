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РИА Новости

Путин отметил важность защиты страны от электромагнитного удара

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин отметил важность внимания государства к защите страны от электромагнитного удара

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Государство должно реагировать на вопросы защиты инфраструктуры страны от воздействия так называемых электромагнитных факторов, заявил президент России Владимир Путин.

Речь об этом шла в среду на встрече с молодыми учеными, награжденными президентскими премиями в области науки и инноваций за 2022 год. Премию по "закрытой" оборонной тематике получил сотрудник 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Иван Фисенко. Его работа посвящена разработке и внедрению новой технологии испытаний сложных технических устройств на стойкость и безопасность эксплуатации в условиях воздействия электромагнитных факторов естественного и искусственного происхождения.

В числе основных направлений работы 12-го ЦНИИ МО РФ - исследование действия поражающих факторов ядерного взрыва на вооружение, военную технику, сооружения и людей, разработка соответствующих рекомендаций. Согласно данным на сайте Минобороны, в 12-м ЦНИИ имеются установки, позволяющие проводить испытания образцов вооружения на воздействие электромагнитных полей природного и техногенного происхождения, специального оружия и оружия на новых физических принципах.

К числу электромагнитных факторов искусственного происхождения относятся импульсы, возникающие после ядерного взрыва, а также в результате применения электромагнитных генераторов. В последние годы в мировых СМИ сообщалось о ведущихся в разных странах работах по созданию "электромагнитного оружия". Электромагнитные факторы естественного происхождения – это, например, мощные импульсы в результате воздействия солнечной плазмы от вспышек на Солнце на магнитосферу Земли.

Фисенко напомнил, что его руководитель докладывал главе государства на закрытой части международного военно-технического форума "Армия-2022" о перспективах работ 12-го ЦНИИ.

"У нас богатый опыт испытаний, воспроизведения электромагнитных факторов и измерения реакции объекта испытаний, также разработки мероприятий по защищенности этих объектов от действия электромагнитных факторов", - сказал лауреат.

"Мы работаем с коллегами в кооперации. Можно сказать, под патронажем научного технического совета и ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" была организована секция "Защита инфраструктуры страны от действия электромагнитных факторов естественного и искусственного происхождения", - отметил Фисенко.

По его словам, работа этой секции важна именно сейчас.

"Она актуальна, потому что новые вызовы происходят, мы должны быть к ним готовы. Инфраструктура в первую очередь должна быть к ним готова", - пояснил молодой ученый. "Есть критические, уязвимые и важные объекты… Было предложение разработать стратегию, актуализировать ее и быстрыми темпами начинать реагировать, отрабатывать важные аспекты", - добавил Фисенко.

По словам Фисенко, этот вопрос требует особого внимания руководства России и должен быть у него на контроле.

"Я помню, о чем говорил ваш руководитель. Я обязательно еще этим позанимаюсь… Реакция со стороны государства, государственных органов управления должна быть, мы это понимаем. Мы еще вернемся к этому", - сказал Путин.

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