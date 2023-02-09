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ТАСС

В Думу внесли законопроект об обязанности призывных комиссий следовать директивам Генштаба

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Призывники перед отправкой на службу в Вооруженные силы России
Призывники перед отправкой на службу в Вооруженные силы России.
Источник изображения: © РИА Новости / Макс Ветров

Как считает автор инициативы Ярослав Нилов, документ позволит исключить необоснованные отказы в предоставлении отсрочки при мобилизации и снимет социальную напряженность

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в среду внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, обязывающий призывные комиссии руководствоваться при принятии решений в том числе директивами Минобороны и Генштаба ВС РФ. По мнению парламентария, эта мера позволит исключить необоснованные отказы в предоставлении отсрочки при мобилизации и снимет социальную напряженность.

Как отмечается в документе, размещенном в думской электронной базе в среду, законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Согласно пояснительной записке, поправки обяжут призывные комиссии по мобилизации руководствоваться в своей деятельности "Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями президента РФ, постановлениями и распоряжениями правительства РФ, а также приказами и директивами министра обороны РФ, директивами и указаниями Генерального штаба".

"Принятие законопроекта обяжет призывные комиссии исполнять руководящие предписания Генерального штаба ВС РФ по вопросам мобилизации, что исключит необоснованные отказы призывных комиссий в предоставлении отсрочки гражданам, имеющим на иждивении троих детей, снимет социальную напряженность среди многодетных семей мобилизованных и в целом повысит авторитет Вооруженных сил России", - указывает автор инициативы.

Как отмечается в пояснительных материалах, в настоящее время директивой Генерального штаба ВС РФ предусмотрено, что граждане, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет, имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. При этом, по словам Нилова, в Думу поступают обращения жен мобилизованных, имеющих троих детей.

В пояснительной записке подчеркивается, что в ответ на запросы о предоставлении разъяснений по данному вопросу Минобороны России ссылается на полномочия призывных комиссий, к обязанностям которых относится принятие решения об отсрочке. Автор законопроекта указывает, что в отдельных регионах "председатели призывных комиссий - высшие должностные лица регионов не исполняют указания Генерального штаба от 4 октября 2022 года" об отсрочке, поскольку, по их мнению, основания для отсрочки от призыва по мобилизации установлены только федеральным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".

"Предмет инициативы - налаживание именно системной работы призывных комиссий, возглавляемых главами субъектов. И в своей деятельности такие комиссии будут обязаны руководствоваться директивами Генштаба и Минобороны РФ, а не игнорировать их или вольно трактовать по усмотрению, как это, к сожалению, сегодня происходит в ряде случаев", - приводит пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме слова Нилова. 

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Россия
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Минoбороны РФ
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