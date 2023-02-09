Зеленский заявил британским депутатам, что продолжит добиваться поставок истребителей

Тему передачи западных самолетов Киеву украинский президент связал с предстоящей аудиенцией у короля Великобритании Карла III

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Киев продолжит всеми силами добиваться поставок современных истребителей от своих западных союзников. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, выступая в центральном холле Вестминстерского дворца, здания британского парламента в Лондоне, перед членами обеих палат законодательного органа - Палаты общин и Палаты лордов.

"Мы <...> сделаем все возможное и невозможное, чтобы сделать так, что мир поставит нам современные самолеты, чтобы придать мощь и защитить пилотов, которые защищают нас", - сказал президент Украины на английском языке.

Тему передачи западных самолетов Киеву Зеленский связал с предстоящей аудиенцией у короля Великобритании Карла III. Украинский президент также вручил спикеру Палаты общин Линдси Хойлу шлем украинского летчика, на котором свои подписи поставили офицеры украинских ВВС. Он пояснил, что этот шлем носил один из украинских пилотов истребительной авиации. Речь Зеленского продлилась около 23 минут.

Это второй раз, когда Зеленский покидает территорию Украины после начала специальной военной операции РФ. В декабре прошлого года он посетил США, а на обратном пути сделал остановку в Польше. В четверг он должен прибыть на внеплановый саммит ЕС в Брюсселе. Глава британского правительства Риши Сунак посетил Киев 19 ноября прошлого года. Джонсон побывал в Киеве четыре раза после начала СВО - трижды в качестве главы правительства и один раз как бывший премьер.

После того как западные страны дали согласие на передачу Украине танков, усилия Киева сосредоточились на вопросе поставок истребителей, однако пока он не добился успехов. 31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Позднее заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич сообщил, что тема возможной передачи истребителей F-16 польских ВВС Киеву не является предметом какого-либо обсуждения на официальном уровне. Сунак также подчеркнул, что королевство пока считает нецелесообразным поставлять Киеву истребители. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус также неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.