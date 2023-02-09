Шольц: ФРГ не будет участвовать в постоянном повышении ставок при поставках оружия Украине

По словам канцлера Германии, его страна не будет принимать решения, которые сделают НАТО воюющей стороной

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Германия не будет участвовать в постоянном повышении ставок при принятии решений о поставках оружия Украине. Об этом заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением по повестке предстоящего саммита ЕС.

"Что, напротив, вредит сплоченности [Запада], так это публичное повышение ставок, конкурентная борьба под девизом "боевые танки, подлодки, самолеты - кто потребует больше", - сказал он. "Что вредит, так это броские внутриполитические заявления, критика партнеров и союзников на открытой арене. Германия не будет в этом участвовать", - заявил Шольц, напомнив, что решение об отправке Киеву немецких танков Leopard было принято по итогам конфиденциальных переговоров с США.

"Мы не будем принимать решения, которые сделают НАТО воюющей стороной", - сказал он, заверив, что "не НАТО ведет войну против России". По словам канцлера, РФ должна "закончить войну, и чем быстрее, тем лучше для Украины, для России и для всего мира". Шольц утверждал, что Россия "не достигнет своих целей ни на поле боя", ни посредством мира на своих условиях.

Во вторник кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности. В идеале первые танки Leopard 1 должны быть доставлены на Украину уже этим летом, однако большинство из них, вероятно, не удастся поставить до 2024 года. Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 от нескольких европейских стран. К лету Киеву должно быть передано от 20 до 25 танков, а к концу года - до 80. Цель, по утверждению министра, состоит в том, чтобы поставить Украине более 100 танков к первому или второму кварталу 2024 года.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств. Сейчас украинская сторона требует от Германии поставок боевых самолетов и подводных лодок.