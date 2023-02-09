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Военное обозрение

Киев и Прага подписали окончательное соглашение о создании совместного оборонного кластера

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Источник изображения: topwar.ru

Украина и Чехия подписали договор о создании совместного оборонного кластера. С украинской стороны документ подписал "Укроборонпром", с чешской - компания VOP CZ, принадлежащая Минобороны республики. Об этом сообщает пресс-служба украинского концерна.

Новый договор подразумевает совместное производство, ремонт и разработку бронированной техники, а также создании цепей поставки деталей и изделий. В рамках договора предполагается создание ремонтных хабов для восстановления украинской военной техники, а также создание совместных научно-исследовательских центров. Также сюда входит производство боеприпасов на новых и уже созданных предприятиях.

Достигнутые договоренности с VOP CZ являются наполнением соглашения о создании совместного оборонного кластера с Чешской Республикой, которое Укроборонпром и AMOS заключили в конце прошлого года

- говорится в сообщении.

Новый оборонный кластер будет включать как чешские предприятия, которые и выступят в качестве основной базы, так и "ведущие украинские", какие точно не раскрывается. Также к работе кластера планируется привлекать различных "международных финансовых доноров". Кроме того, в Киеве планируют построить несколько предприятий оборонного сектора на территории Украины в "безопасных местах".

Как заявляют в "Укроборонпроме", чешская компания VOP CZ - это выгодный партнер, поскольку она имеет опыт работы с бронетехникой советского образца, в частности, БМП-1 и Т-72.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Продукция
БМП-1
Т-72
Компании
Укроборонпром
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