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ТАСС

Сунак заявил, что Великобритания рассчитывает на "решающую победу" Украины в 2023 году

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Источник изображения: Jeff J Mitchell/ Getty Images

Премьер-министр Соединенного Королевства объявил о том, что его страна намерена приступить к подготовке пилотов ВСУ к управлению истребителями, стоящими на вооружении НАТО, а также начнет тренировать украинских морских пехотинцев

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Великобритания рассчитывает на то, что Украина в 2023 году одержит "решительную победу" над российскими силами. Об этом, выступая в среду в Палате общин британского парламента, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

"Я хочу заверить палату в том, что мы продолжим поддерживать Украину, чтобы обеспечить ей решающую победу на поле боя в этом году", - сказал глава правительства.

Он также объявил о том, что Великобритания намерена приступить к подготовке пилотов ВСУ к управлению истребителями, стоящими на вооружении НАТО, а также начнет тренировать украинских морских пехотинцев. Расширение программы подготовки бойцов ВСУ в королевстве приурочено к визиту в Лондон президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре обратится к членам британского парламента.

В ходе еженедельного общения с парламентариями Сунак ушел от ответа на вопрос о том, намерен ли он увеличить оборонный бюджет королевства сверх той суммы, которая была утверждена бывшим главой правительства Борисом Джонсоном. Он также не дал каких-либо обещаний по поводу возможности конфискации замороженных в стране российских активов, признания ЧВК "Вагнер" террористической организацией, а России - государством, спонсирующим терроризм. 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Проекты
NATO
ЧВК
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