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ТАСС

Мишустин: нужно добиваться максимальной отдачи от всех вложений в военное производство

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин.
Источник изображения: РИА «Новости»

Премьер-министр РФ также призвал помнить о принципе "не навреди", чтобы "не блокировать процессы контрактации, не нарушать непрерывность производственной деятельности"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Нужно следить за тем, как расходуются бюджетные средства, выделенные на развитие военно-промышленного комплекса России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Важно добиваться максимальной отдачи от каждого вложенного [в военное производство] рубля, контролировать объективно и беспристрастно распределение и использование бюджетных ресурсов", - сказал глава правительства, открывая в среду заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Мишустин обратил внимание на то, что кабинет министров продолжает работу по обеспечению потребностей ВС РФ. По его словам, в России планомерно увеличиваются объемы выпуска необходимой техники и оборудования, а это означает, что "надо активнее наращивать заводские мощности".

"Правительством принято решение о субсидировании инвестиционных проектов по модернизации предприятий, направляются значительные средства на ремонт и изготовление новой техники", - констатировал премьер.

Мишустин также призвал помнить о принципе "не навреди", чтобы "не блокировать процессы контрактации, не нарушать непрерывность производственной деятельности".

По его словам, в стране уже есть примеры эффективного подхода ведомств к формированию начальных цен государственных контрактов, позволяющих рационально использовать бюджетные средства.

"Речь о поставках по целевым заданиям текущего года, иммунобиологических лекарственных препаратов, автомобилях скорой медицинской помощи и технических средств реабилитации", - пояснил глава российского кабмина, подчеркнув, что "аналогичную работу необходимо провести по всем направления деятельности координационного совета". 

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