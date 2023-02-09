Мишустин призвал контролировать создание объектов военной инфраструктуры

Премьер Мишустин призвал держать на контроле создание объектов военной инфраструктуры

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Создание объектов военной инфраструктуры необходимо держать на контроле, сейчас строительство идет по плану, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который возглавляет координационный совет по обеспечению Вооруженных сил России.

"Очень важно держать на контроле вопросы создания объектов военной инфраструктуры, в том числе инженерного оборудования мест размещения войск. Задействованы для этого специалисты, в том числе гражданский персонал трудится по-настоящему самоотверженно", - сказал Мишустин на заседании совета в среду.

"Несмотря на существенные объемы, многое уже сделано. Строительство идет в строгом соответствии с утвержденными планами. Нужно поддерживать и дальше набранные темпы, чтобы как можно быстрее выполнить все поставленные задачи", - добавил он.