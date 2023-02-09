ВС Чехии рассматривают возможность покупки ОБТ "Леопард-2A7+"

ЦАМТО, 8 февраля. В то время, когда европейские страны прорабатывают возможности поставки своих танков "Леопард" ВС Украины, Минобороны Чехии продвигает планы приобретения новых ОБТ "Леопард-2A7+".

Как сообщает Defense News, поводом для активизации проекта стала поставка в декабре 2022 года СВ Чехии первого из 14 ОБТ "Леопард-2A4", которые будут получены из состава ВС Германии в обмен на технику советского производства, переданную Украине.

В прошлом году Чешская Республика безвозмездно передала ВС Украины танки Т-72 советской разработки. Взамен в рамках реализуемой правительством Германии программы обмена ВиВТ "Ringtausch" Берлин и Прага согласовали поставку партии "Леопард-2A4".

Командование Вооруженных сил Чехии заявляет, что полученные "Леопард-2A4" позволят подготовить личный состав к приобретению новых "Леопард-2A7+". В мае прошлого года министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Прага может закупить в Германии до 50 новых танков версии "Леопард-2A7+".

Согласно графику, оставшиеся 13 ОБТ "Леопард-2A4" должны быть поставлены ВС Чехии до конца этого года. По данным чешского Минобороны, они войдут в боевой состав 7-й механизированной бригады.

Между тем, 5 февраля министр национальной обороны Канады Анита Ананд сообщила на своей странице в Twitter, что "первый подаренный Украине канадский основной боевой танк "Леопард-2" прибыл в Польшу". Германия намерена поставить ВСУ 14 танков "Леопард-2". Кроме того, потенциально возможна поставка до 170 основных боевых танков "Леопард-1". Помимо Канады и Германии, о готовности поставлять на Украину имеющиеся танки "Леопард" заявили Дания, Финляндия, Польша, Португалия и Испания.