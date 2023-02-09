Войти
ТАСС

Мишустин сообщил о подготовке новых решений по соцподдержке участников СВО

233
0
0
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Кабмин выделил дополнительные средства на доплаты военным медикам

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал повышение социальной защищенности участников специальной военной операции (СВО) значимым направлением работы кабмина.

"Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых - по инвалидности, а также различные компенсации", - сказал глава кабмина в среду на заседании координационного совета по обеспечению нужд СВО.

Он подчеркнул, что "готовятся и другие решения [по поддержке участников СВО], о которых мы сообщим".

Мишустин добавил, что кабмин одобрил и инициативу Госдумы о поддержке вдов ветеранов боевых действий: у них должно быть право на ежемесячное денежное пособие. Такой законопроект уже принят в первом чтении, указал премьер.

Он подчеркнул, что в целом координационный совет продолжает контролировать начисление выплат всем участникам СВО, включая мобилизованных граждан. "По информации ведомств силового блока, за декабрь такие платежи были проведены в полном объеме", - сказал Мишустин.

"Правительством выделено дополнительное финансирование на специальные доплаты медицинским работникам Вооруженных сил РФ и другим военнослужащим, которые оказывают помощь раненым", - продолжил он.

Премьер поручил ответственным лицам лично отслеживать своевременное доведение средств поддержки до каждого, кто выполняет задачи в ходе СВО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
07.12.2018
Хитрый план Варшавы: где разместится база США
09.08.2017
АО "КТРВ" представит широкий спектр продукции на форуме "Армия-2017"
25.04.2017
Комплексы С-300 и С-400 проведут боевые стрельбы на полигоне Ашулук
17.03.2016
Учения артиллеристов стартовали на Северном Кавказе и в Крыму
28.07.2014
На космодром Плесецк доставлена ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»
11.12.2012
Полетит или пролетит: проблемы совместного производства Ан-70
24.04.2009
ВВС РФ пообещали шлемы с новой системой отображения информации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.02 05:35
  • 3
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 09.02 03:33
  • 44226
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 22:08
  • 92
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 08.02 18:17
  • 1
В СФ считают, что кадровый вопрос - главный для ОПК России при росте гособоронзаказа
  • 08.02 17:01
  • 3
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 08.02 16:50
  • 2
Украинские диверсанты-частники
  • 08.02 15:38
  • 5
Гиперзвуковой барьер: Черноморский флот получит фрегаты — носители «Цирконов»
  • 08.02 14:21
  • 2
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создал координационный центр беспилотных авиасистем
  • 08.02 14:17
  • 1
В России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли
  • 08.02 14:16
  • 1
Инженеры разработали микробеспилотник "Шмель" для Минобороны
  • 08.02 13:33
  • 2
Иран опроверг сообщения о совместном с Россией строительстве завода по производству БПЛА
  • 08.02 12:00
  • 1
Наращивание военного потенциала НАТО в Восточной Европе несет угрозу всему региону
  • 08.02 11:58
  • 12
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 08.02 07:47
  • 1
Источник заявил о росте выпуска снарядов "Краснополь" против танков НАТО
  • 08.02 05:27
  • 2398
Как насчёт юмористического раздела?