Мишустин сообщил о подготовке новых решений по соцподдержке участников СВО

Кабмин выделил дополнительные средства на доплаты военным медикам

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал повышение социальной защищенности участников специальной военной операции (СВО) значимым направлением работы кабмина.

"Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых - по инвалидности, а также различные компенсации", - сказал глава кабмина в среду на заседании координационного совета по обеспечению нужд СВО.

Он подчеркнул, что "готовятся и другие решения [по поддержке участников СВО], о которых мы сообщим".

Мишустин добавил, что кабмин одобрил и инициативу Госдумы о поддержке вдов ветеранов боевых действий: у них должно быть право на ежемесячное денежное пособие. Такой законопроект уже принят в первом чтении, указал премьер.

Он подчеркнул, что в целом координационный совет продолжает контролировать начисление выплат всем участникам СВО, включая мобилизованных граждан. "По информации ведомств силового блока, за декабрь такие платежи были проведены в полном объеме", - сказал Мишустин.

"Правительством выделено дополнительное финансирование на специальные доплаты медицинским работникам Вооруженных сил РФ и другим военнослужащим, которые оказывают помощь раненым", - продолжил он.

Премьер поручил ответственным лицам лично отслеживать своевременное доведение средств поддержки до каждого, кто выполняет задачи в ходе СВО.