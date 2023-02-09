Лидер группы Pink Floyd Уотерс примет участие в заседании СБ ООН по Украине

Россия запросила участие лидера группы PinkFloyd Уотерса в заседании СБ ООН по Украине

В намеченном на среду заседании СБ ООН по Украине, созванном Россией, примет участие один из лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс, сообщает Rolling Stone. Музыкант выступает против поставок западного оружия Киеву.

Томас Майер (Tomas Maier)

"Возможно, он тоже споет нам ", – пошутил российский представитель в ООН

Россия пригласила сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса, который никогда не занимал государственные должности, но в прошлом был участником политических дебатов левого толка, выступить в ООН на тему поставок западного оружия Украине.

"Давайте посмотрим, что он скажет. У него есть позиция, и вы услышите ее завтра, – сказал представитель России в ООН Василий Небензя. – Возможно, он тоже споет нам".

Уотерс подвергся критике сторонников Украины за поддержку России после того, как в сентябре прошлого года он опубликовал письмо Елене Зеленской. Недавно в интервью немецкому изданию Уотерс высказал противоречивые взгляды на Израиль, Путина и Россию.

Он также сказал, что ему "очень, очень грустно" из-за того, что его бывшие коллеги по группе записали "песню протеста" вместе с украинским музыкантом Андреем Хлывнюком.