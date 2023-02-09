Польшу не устроила нейтральная Украина. Ей нужен другой конец конфликта

Interia: в Польше рассказали о новых сценариях окончания конфликта на Украине

Идею нейтральной Украины в Польше назвали нереалистичным сценарием окончания конфликта, пишет Interia. Там предложили другие варианты, однако по поводу каждого из них у экспертов возникают вопросы и сомнения.

Матеуш Кухарчик

По мнению экспертов, война на Украине может закончиться частичным разделением ее территорий в сочетании со вступлением этой страны в НАТО и ЕС. Это не единственный сценарий. Говорится, например, о замораживании конфликта по корейскому варианту. У бывшего главы НАТО, в свою очередь, есть идея превратить Украину в восточноевропейский Израиль. "Я могу себе представить реализацию такого сценария. Учитывая решимость путинской России, возможности победы Украины в войне ограничены", – подчеркивает профессор Марек Мадей (Marek Madej).

Действия войск Кремля на фронте указывают на то, что Владимир Путин не считается с жизнями своих солдат. Мобилизация и последующие заявления Кремля свидетельствуют о том, что российский диктатор готов продолжать агрессию независимо от масштаба потерь и от отсутствия у него шансов захватить Киев.

Учитывая все эти факторы, перспектива прекращения войны и, как следствие, восстановления украинской инфраструктуры, не говоря уже о территориальной целостности страны, вызывает сомнения. Под вопросом также перспектива интеграции Украины в структуры западного мира.

Дилемма Украины. Нейтралитет в качестве "опасного сценария"

Знакомясь с мнениями экспертов, можно встретить множество соображений относительно будущего восточного соседа Польши. Рассмотрим два из них: сохранение территориальной целостности Украины в сочетании с согласием на ее нейтральный статус, а также согласие на частичный раздел ее территории в сочетании со вступлением в НАТО и ЕС.

Трудно себе представить, чтобы Россия, обладающая значительным военным потенциалом, в том числе ядерным арсеналом, позволила бы украинцам отобрать у нее Крым (территориальная целостность). В свою очередь, украинцы уверяют, что целью войны является возвращение всех земель, временно оккупированной захватчиками.

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"Сценарий сохранения Украиной территориальной целостности в сочетании с нейтральным статусом нереален, а для Украины к тому же опасен", – подчеркивает в беседе с порталом Interia специалист по украинской и российской политике, профессор факультета политологии и международных исследований Варшавского университета и Института стратегии-2050 Анджей Шептицкий (Andrzej Szeptycki).

Недавно от идеи придать послевоенной Украине нейтральный статус отказался ветеран американской дипломатии Генри Киссинджер, заявив, что "эта идея больше не имеет смысла".

"Идея нейтральной Украины – нереалистичный вариант. Это было бы возможно если бы конфликт завершился подписанием мирного договора при полном согласии с ним обеих сторон, если бы его условия удовлетворяли обе стороны, а это, пожалуй, невозможно. Мне сегодня трудно представить себе, чтобы Украина согласилась на прекращение боевых действий в ситуации, когда ее цели по возвращению оккупированных русскими земель не выполнены. Украина в 1994 году получила гарантии относительно своих границ, и мы знаем, чем это закончилось", – подчеркивает другой собеседник Interia, профессор Марек Мадей (Marek Madej) из Варшавского университета.

Смерть Сталина и исторические аналогии

По мере развития конфликта, которому вот-вот исполнится уже год, эксперты находят в истории все новые аналогии. Среди прочего они часто сравнивают нынешние события с ситуацией после окончания Корейской войны в 50-е годы XX в.

Корейская война формально так и не закончилась. Прекращение боевых действий произошло только благодаря смерти Иосифа Сталина. После нее США и СССР удалось добиться прекращения огня. Однако формального мирного договора подписано не было, а конфликт остался замороженным.

В чем сходство Корейской войны с войной на Украине? Ни одна из сторон не может добиться такого преимущества на поле боя, которое позволило бы ей победить противника. Ни Москва, ни Киев не способны достичь своих политических целей.

Позиции двух стран слишком далеки, чтобы можно было заключить мирное соглашение. Наконец, обе страны несут серьезные потери.

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Украина как Южная Корея?

Специалист по военным исследованиям, профессор Лоуренс Фридман (Lawrence Freedman) считает, что прекращение огня между Сеулом и Пхеньяном указывает на возможность "прекращения боевых действий" без достижения полного мирного соглашения.

Такого же мнения придерживается историк Найл Фергюсон (Niall Ferguson), который на страницах Die Welt признал, что "корейское решение" было бы "хромым", но при этом оно "позволило бы Украине стать второй Южной Кореей".

"Давайте представим себе, что пройдет еще 12 месяцев, а эта война все еще будет продолжаться – (...) два года борьбы на истощение. В случае с Кореей смерть Сталина, в принципе, позволила достичь ничьей. Была определена граница, разделена страна", – сказал он.

Но с какой стати украинцам соглашаться на такой вариант? Моральные, политические и экзистенциальные аргументы говорят в пользу продолжения борьбы. Президент Владимир Зеленский пообещал вернуть каждый сантиметр оккупированной территории, включая Крым.

"Возможно, Россия была бы готова пойти на „какие-то” небольшие уступки в вопросе земель на Востоке, но с точки зрения Кремля возврата к целостности Украины – например, что касается статуса Крыма – нет. „Нейтральная” или „нейтрализованная”, демилитаризованная Украина все равно испытывала бы угрозу со стороны России или поддерживаемых ею сепаратистов", – говорит профессор Шептицкий.

Мирные переговоры между Украиной и Россией "вряд ли реальны"

На прошлой неделе немецко-швейцарская газета "Neue Zürcher Zeitung" (NZZ) опубликовала доклад, в котором со ссылкой на немецких политиков сообщалось, будто бы директор ЦРУ Уильям Бернс (William Burns) предложил России и Украине мирный план.

Согласно этому плану, Москва должна была прекратить военные действия, получив взамен пятую часть территории Украины. С этой целью Бернс в январе якобы посетил с тайным визитом Москву.

Однако, по словам заместителя пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома, сообщения о предложении России и Украине такого плана являются "совершенно ложными". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг откровения NZZ.

В инициативах по мирным переговорам сомневается и профессор Шептицкий. Как считает наш собеседник, "любое добросовестное соглашение с Россией представляется мало реальным".

"Москва показала, что ей нельзя доверять, и к тому же это бандитская страна, что она доказала агрессией против своего соседа и военными преступлениями своей армии. Я не говорю, что не стоит предпринимать попыток диалога, например, по вопросу поставок украинского зерна в страны Юга, чтобы предотвратить там голод, но шанс на успех переговоров насчет Украины в настоящее время ограничен из-за позиции кремлевской власти", – подчеркивает эксперт.

Наш собеседник добавляет, что одной из целей Кремля может стать замораживание конфликта. "Россия уже использовала такую возможность, например, в Донбассе после 2014 года, и мы все знаем, чем это закончилось. На этот раз Владимир Путин также может воспользоваться моментом передышки, чтобы восстановить армию и вновь нанести удар через год или два".

Корейский сценарий "может быть реализован"

Таким образом, у Украины по поводу замораживания войны при временном отказе от своих политических целей имеются справедливые опасения. Однако тот факт, что западные союзники Украины избавились от иллюзий по поводу сути путинской России, позволяет полагать, что Киев после перемирия не остался бы предоставлен сам себе

Южная Корея после Корейской войны была полностью разрушена, но теперь это богатая, развитая страна. Россия, в свою очередь, может ожидать в будущем международной изоляции со стороны стран Запада, а это, в свою очередь, способно (хотя не обязательно) инициировать долгожданную политическую перестройку в стране.

"Я могу представить себе замораживание конфликта. Возможность победы Украины в войне ограничена, учитывая решимость Путина уничтожить соседа", – подчеркивает профессор Марек Мадей из Варшавского университета.

"Как показал пример Южной Кореи, в рамках такого соглашения можно функционировать и развиваться. В то же время это весьма дорогостоящий вариант. Он требует милитаризации границ, обеспечения стабильной финансовой поддержки украинской армии, которая без помощи Запада могла бы не справиться со своими задачами", – отмечает наш собеседник.

Профессор Мадей добавляет, что "это решение может быть выгодным России". "Путину будет сложно отказаться от решения об аннексии четырех украинских областей, но в то же время он не сможет полностью их занять. Все зависит от того, в каком направлении произойдет смена режима в России, и это большой вопрос", – добавляет он.

Украина и Россия как ФРГ и ГДР?

Собеседник Interia отмечает, что в настоящее время сценарий согласия на частичный раздел земель Украины в сочетании с вступлением в НАТО и ЕС реализуется на практике.

"Украина, не полностью контролирует свою территорию, но она получила статус кандидата в ЕС – только что в Киеве состоялся саммит Евросоюз – Украина. Украинское государство в настоящее время оперативно проводит реформы, необходимые для того, чтобы стать членом Евросоюза, хотя это, наверное, вопрос как минимум десятилетия", – подчеркивает профессор Шептицкий.

Эксперт отмечает, что "в истории мы уже сталкивались с подобными случаями".

"После Второй мировой войны существовало два немецких государства, разделенных в течение более 40 лет и не признававших друг друга до начала 70-х годов. Обе страны функционировали в международных структурах, а ФРГ развивалась как полноправный член европейских и евроатлантических структур", – подчеркивает он.

Украина как восточноевропейский Израиль

Украина как новая Южная Корея – не единственная идея для будущего статуса восточного соседа Польши. Бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен предлагает превратить Украину в восточноевропейский Израиль.

По словам датчанина, соглашение США с Израилем гарантирует последнему возможность защищать себя "любой ценой". Экс-глава НАТО считает, что в случае с Украиной может быть то же самое.

"Такое сравнение адекватно в том смысле, что Израиль функционирует в состоянии постоянной угрозы со стороны соседей – с некоторыми из них он уже заключил мирные соглашения – и в то же время он обладает такими технологиями, как Железный купол (система ПВО), которые позволяют ему существовать", – анализирует профессор Шептицкий.

"Вступление Украины в НАТО не является вариантом прекращения конфликта. Другое дело – после его окончания", – профессор Марек Мадей

"На нынешнем этапе имеются некоторые аналогии между Украиной и Израилем, что касается их отношений с Западом. Однако я сомневаюсь, что в итоге это было бы хорошим решением", – добавляет наш собеседник.

Профессор Шептицкий подчеркивает, что в случае Израиля существуют такие факторы, как география, история, идентичность.

"Не будем забывать, что Израиль не считает себя европейским государством, в то время как Украина стремится быть частью Европы и Запада. Поэтому в конечном итоге предложенный Украине статус "восточноевропейского Израиля" вызвал бы у украинцев разочарование.

Несколько иначе смотрит на это профессор Мадей.

"Израиль находится в другой ситуации. У него нет гарантий безопасности со стороны НАТО или других стран, это скорее вопрос политики, проводимой в отношении этой страны, в частности, США. Трудно сказать, можно ли такое решение перенести на украинскую почву. В предложении Расмуссена ничего не говорится о том, какова бы была политика Киева в будущем, а это является большим риском для государств, юридически гарантирующих такой статус, как это и предусмотрено данным предложением", – заключает он.