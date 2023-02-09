В Эстонии сравнили поражение Украины с катастрофой

Глава разведки Эстонии Розин назвал поражение Украины катастрофой для Европы

Поражение Украины в конфликте приведет к тому, что Россия использует ее ресурсы для оказания давления на другие европейские страны, цитирует главу департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розина ERR. По его мнению, это обернется катастрофой в сфере безопасности.

Глава Департамента внешней разведки Каупо Розин заявил, что в случае поражения Украины в конфликте ее ресурсы будут отобраны и обращены против Запада, в том числе и против Эстонии.

"Этот конфликт должна закончиться победой Украины, других вариантов нет. И если она закончится победой Украины, мы все сможем чувствовать себя здесь немного спокойнее. С другой стороны, если России будет нанесен серьезный военный ущерб, она вложит огромные ресурсы в восстановление и развитие своего военного потенциала, и тогда нашей задачей будет удержать Россию хотя бы на ее собственной территории", – отметил Розин в интервью Eesti Päevaleht, опубликованном 8 февраля.

"Если Украина проиграет, то мы получим катастрофическую картину в области безопасности. Тогда ресурсы Украины также будут отобраны и обращены против Запада, включая нас. Россию это лишь подбодрило бы. Она увидела бы, что конфликт окупается. Тогда мы получили бы совершенно новую картину безопасности", – добавил Каупо Розин.