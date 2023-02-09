Британский премьер выражает готовность организовать подготовку украинских военных летчиков

Истребитель Eurofighter Typhoon FGR.4 (британский военный номер ZK318, серийный номер 308/BS079) из состава 6-й эскадрильи ВВС Великобритании в ходе учений "Magic Carpet" в Омане, ноябрь 2017 года.

Лондон. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Великобритания будет готова, если это потребуется Киеву, начать подготовку украинских военных летчиков, сообщает в среду Даунинг-стрит.

"Премьер-министр предложит расширить британскую программу подготовки украинских военных. В частности, речь идет о начале подготовок пилотов истребителей", - отмечается в заявлении канцелярии британского премьера Риши Сунака.

"Такая подготовка приведет к тому, что пилоты в будущем будут способны летать на высокотехнологичных истребителях, соответствующих натовским стандартам", - говорится в сообщении.