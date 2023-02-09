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Интерфакс-АВН

Британский премьер выражает готовность организовать подготовку украинских военных летчиков

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Истребитель Eurofighter Typhoon FGR.4
Истребитель Eurofighter Typhoon FGR.4 (британский военный номер ZK318, серийный номер 308/BS079) из состава 6-й эскадрильи ВВС Великобритании в ходе учений "Magic Carpet" в Омане, ноябрь 2017 года.
Источник изображения: ВВС Великобритании

Лондон. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Великобритания будет готова, если это потребуется Киеву, начать подготовку украинских военных летчиков, сообщает в среду Даунинг-стрит.

"Премьер-министр предложит расширить британскую программу подготовки украинских военных. В частности, речь идет о начале подготовок пилотов истребителей", - отмечается в заявлении канцелярии британского премьера Риши Сунака.

"Такая подготовка приведет к тому, что пилоты в будущем будут способны летать на высокотехнологичных истребителях, соответствующих натовским стандартам", - говорится в сообщении.

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Страны
Великобритания
Украина
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