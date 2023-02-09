Британский премьер выражает готовность организовать подготовку украинских военных летчиков

Лондон. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Великобритания будет готова, если это потребуется Киеву, начать подготовку украинских военных летчиков, сообщает в среду Даунинг-стрит.
"Премьер-министр предложит расширить британскую программу подготовки украинских военных. В частности, речь идет о начале подготовок пилотов истребителей", - отмечается в заявлении канцелярии британского премьера Риши Сунака.
"Такая подготовка приведет к тому, что пилоты в будущем будут способны летать на высокотехнологичных истребителях, соответствующих натовским стандартам", - говорится в сообщении.