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В США рассказали о защищающей секреты танков Abrams машине

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Американская бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А2 Hercules
Американская бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А2 Hercules.
Источник изображения: ВАЕ Systems

Вместе с танками M1A2 Abrams США передадут Киеву бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) M88A2 Hercules, которые смогут эвакуировать танки с поля боя. Это позволит избежать захвата американских танков Россией, пишет обозреватель Popular Mechanics Кайл Мизоками.

«Развертывание восьми M88 на Украине означает, что Пентагон хочет не только сохранить боеспособность танков, но и обеспокоен тем, что танки Abrams, оставленные на поле боя, могут попасть в руки России», — пишет Мизоками. По его словам, это поможет сохранить секреты американского танка.

Базовую версию БРЭМ M88 приняли на вооружение в 1961 году. Машина позволяет эвакуировать поврежденные и застрявшие танки, а также поднимать опрокинутую бронетехнику. БРЭМ получила бульдозерный отвал, лебедку и подъемный кран. Версия M88A2 Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lift and Evacuation System (HERCULES), разработанная для обслуживания танков M1A1 Abrams, может буксировать до 80 тонн.

В январе Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В него войдет 31 танк Abrams, БРЭМ, а также транспортные средства поддержки и снаряжения.

В том же месяце военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что Киев не сможет обслуживать танки Abrams из-за нехватки у Вооруженных сил Украины людей и техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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