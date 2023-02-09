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РИА Новости

Россия даст жесткий ответ на любую угрозу Крыму, предупредили в Совфеде

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Волны на Черном море во время штормовой погоды в Коктебеле
Волны на Черном море во время штормовой погоды в Коктебеле.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Сенатор Джабаров пригрозил ответом всеми силами и средствами на любую угрозу Крыму

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия даст жесткий ответ всеми силами и средствами на малейшую угрозу безопасности Крыма, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее Пентагон заявил о намерении осуществлять на Украину поставки дальнобойных ракет, радиус действия которых составляет до 150 километров.

"Если Россия почувствует реальную опасность для Крыма, малейшую угрозу Крыму, она даст жесткий ответ всеми силами и средствами", - отметил политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня". Он подчеркнул, что использование американских ракет против России и ее территории "может привести к тяжелейшему конфликту России и НАТО". Говоря о сотрудничестве с Белоруссией в рамках "союзного государства", Джабаров подчеркнул, что "мы не допустим, чтобы была опасность для территориальной целостности Белоруссии".

Он подчеркнул возросшее взаимодействие двух стран, в том числе и в сфере обороны и безопасности.

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Белоруссия
Россия
США
Украина
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