Великобритания заявила, что предоставит Украине более дальнобойное вооружение

В заявлении главы британского правительства говорится, что основная цель такого шага - "нарушить возможности России" по нанесению ударов по украинским объектам

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен передать Украине более дальнобойное вооружение. Как говорится в распространенном заявлении главы британского правительства, об этом он заявит во время визита в среду в Лондон президента Украины Владимира Зеленского.

"Премьер-министр также предложит предоставить Украине более дальнобойные возможности", - отмечается в коммюнике. Как отметили в канцелярии, основная цель такого шага - "нарушить возможности России" по нанесению ударов по украинским объектам, а также "помочь снизить давление на украинских фронтах". О каком вооружении идет речь, не уточняется.

Как сообщили в канцелярии, эти вопросы будут обсуждаться во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию. Он состоится в среду, а объявлено о нем было за несколько часов в том же самом заявлении канцелярии.

В Соединенном Королевстве Зеленский должен провести встречу с премьером, выступить в парламенте, посетить базу, где проходят тренировку украинские военнослужащие. Члены украинской делегации планируют обсудить детали программы с представителями британской стороны, в том числе с начальником штаба обороны ВС Великобритании адмиралом Тони Радакином и начальником штаба ВВС королевства главным маршалом авиации Майклом Уигстоном.

В заявлении подчеркивалось, что "премьер-министр также предложит поддержать планы президента Зеленского работать в направлении должного и долгосрочного мира для Украины".