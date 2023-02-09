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ТАСС

Великобритания начнет подготовку украинских пилотов

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Мархайм
Истребители Tornado на базе Мархайм королевских ВВС Великобритании.
Источник изображения: Wikimapia

Программа подготовки будет распространяться на солдат, пилотов истребителей и морских пехотинцев

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Великобритания расширит подготовку украинских военнослужащих, начав подготовку пилотов истребителей. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении главы британского правительства Риши Сунака.

"Я горжусь тем, что сегодня мы расширим программу подготовки украинских сил, которая теперь, помимо солдат, будет распространяться на пилотов истребителей и морских пехотинцев", - заявил Сунак.

В его канцелярии подчеркнули, что украинские пилоты получат навыки, которые позволят им "пилотировать сложные истребители стандарта НАТО в будущем". Усилия на этом направлении Лондон намерен координировать со своими союзниками, чтобы "удовлетворить оборонные потребности Украины". Ранее в премьерской канцелярии отмечали, что самый короткий курс подготовки пилотов истребителей рассчитан на 36 месяцев.

"[Сунак] также предложит немедленно начать программу подготовки бойцов морской пехоты. Все это будет осуществляться помимо уже идущей в Соединенном Королевстве программы обучения новобранцев, которая позволила за последние шесть месяцев подготовить к ведению боевых действий 10 тыс. человек, а в течение этого года поможет еще 20 тыс. человек получить необходимые навыки", - отметили в канцелярии, добавив, что в течение этого года программу планируется дополнительно расширить. 

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Страны
Великобритания
Украина
Проекты
NATO
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