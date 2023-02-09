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ЦАМТО

Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел учение по противоторпедной защите корабля

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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в западной части Атлантического океана. Кадр из видео
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в западной части Атлантического океана. Кадр из видео.
Источник изображения: © пресс-служба Минобороны России

ЦАМТО, 8 февраля. Экипаж фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", который в составе отряда кораблей Северного флота выполняет задачи дальнего похода, отработал в Атлантическом океане задачи противоторпедной защиты корабля на переходе морем.

Учение по противоторпедной защите проведено при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением торпеды противника антиторпедой.

В ходе тренировки проверена слаженность действий корабельного противолодочного расчета. Расчет, находящийся на главном командном пункте и боевых постах, выполнил нормативы по обнаружению торпеды, идущей на корабль, и маневрированию – изменению курса и скорости с целью уклонения от нее.

Для поражения цели была выполнена условная стрельба антиторпедой из малогабаритного противолодочного комплекса "Пакет", предназначенного для поражения подводных лодок в ближней зоне корабля, а также для уничтожения торпед, атакующих корабль.

Поход отряда кораблей в составе фрегата "Адмирал флота Советского союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама" проходит под командованием командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Олега Гладкого.

В феврале 2023 года в районе побережья ЮАР планируется проведение ряда совместных учений с ВМС ЮАР и ВМС НОАК, в которых будет задействован фрегат, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный "Цирконами", способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет "Циркон" является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.

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