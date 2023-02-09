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ЦАМТО

Румыния подписала меморандум по поставке СВ страны самоходных гаубиц K9

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155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder южнокорейского производства в составе бронетанковой бригады финской армии
155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder южнокорейского производства в составе бронетанковой бригады финской армии.
Источник изображения: reservilainen.fi

ЦАМТО, 8 февраля. Южнокорейская компания Hanwha Aerospace подписала меморандум о взаимопонимании с румынской государственной оборонной компанией Romarm по вопросу экспорта 155-мм самоходных гаубиц K9 и боевых машин пехоты (БМП).

Меморандум о взаимопонимании касается поставки и обслуживания СГ K9 "Тандер" и БМП "Редбак", хотя количество закупаемой техники и сроки действия предварительного соглашения не разглашаются.

На церемонии присутствовали руководители компаний Hanwha Aerospace и Romarm, а также представители правительства Румынии. Министр экономики Румынии Флорин Мариан Спатару приветствовал подписание меморандума, заявив, что правительство обеспечит полную поддержку укреплению позиций национальной оборонной промышленности.

Объявление было сделано в период, когда европейские страны, многие из которых являются членами НАТО, увеличивают военные бюджеты на фоне конфликта на Украине.

Делегации правительства Румынии трижды побывали в Республике Корея за последние пять месяцев для оценки потенциальных возможностей сотрудничества, посетив основную производственную площадку Hanwha Aerospace в Чанвоне.

Если меморандум о взаимопонимании будет трансформирован в официальный контракт, он станет очередной крупной сделкой по поставкам систем вооружения южнокорейского производства европейским странам.

Hanwha Defense, чье оборонное подразделение теперь объединено с Hanwha Aerospace, в прошлом году продала ВС Польши 212 ед. 155-мм/52 гаубиц K9 общей стоимостью 3,2 трлн. вон (2,5 млрд. долл.). По сообщениям местных СМИ, в настоящее время ведутся переговоры о заключении контракта на вторую партию из 460 гаубиц.

В числе стран-членов НАТО, ранее закупивших гаубицу K9, Норвегия, Финляндия, Польша, Турция и Эстония. На текущий момент южнокорейские СГ проданы в 9 стран мира.

Представители шести стран, эксплуатирующих гаубицы K9, собрались 6 февраля в Нарвике (Норвегия) для участия во 2-м заседании Клуба пользователей K9. Встреча продлится до 9 февраля. Клуб был сформирован в апреле 2022 года в Чанвоне для обмена опытом, знаниями и ноу-хау по эксплуатации, техническому обслуживанию и обучению личного состава ВС семи стран: Республики Корея, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Польши, Индии и Турции. Канада присоединилась к встрече в качестве наблюдателя. Австралия и Египет также подписали контракты на поставку K9.

В целом на текущий момент на вооружение принято более 2000 гаубиц K9.

Как сообщал ЦАМТО, K9 "Тандер" – это 155-мм гусеничная самоходная гаубица со стволом длиной 52 калибра, которая в зависимости от типа боеприпаса обеспечивает поражение целей на дальностях свыше 40 км. Масса гаубицы составляет 47 т. Вспомогательное вооружение – 12,7-мм пулемет. Броня К9 обеспечивает защиту от осколков снарядов и обстрела из стрелкового оружия. Дизельный двигатель мощностью 1000 л.с. и автоматическая трансмиссия обеспечивают высокую скорость и подвижность на любой местности. В версию K9A1 внесен ряд улучшений. Основной упор был сделан на увеличение эффективности и дальности стрельбы до 54 км, улучшение ситуационной осведомленности и повышение комфорта работы экипажа.

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Австpалия
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