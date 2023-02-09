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Консорциум Eurosam поставит ЗРК SAMP/T NG ВКС Франции и СВ Италии

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Источник изображения: Фото: Eurosam

ЦАМТО, 8 февраля. Европейская Организация по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR) 6 февраля сообщила о подписания контракта на производство ЗРК средней дальности нового поколения SAMP/T NG для ВС Франции и Италии.

Документ подписали директор OCCAR-EA Маттео Бишелья и управляющий директор консорциума Eurosam Ева Бруксмайер. Контракт был заключен OCCAR от имени Генеральной дирекции по вооружениям Министерства ВС Франции (DGA) и Национального управления вооружений ВС Италии (Segredifesa – SGD) в интересах ВКС Франции и СВ Италии.

Разработка ЗРК SAMP/T NG была инициирована командованием ВС Франции и Италии в марте 2021 года. В состав системы интегрированы две РЛС нового поколения, позволяющие сопровождать перспективные угрозы (Kronos Grand Mobile High Power компании Leonardo для ВС Италии и Ground Fire 300 компании Thales для ВКС Франции), а также современный модуль управления огнем, разработанный совместно Thales и MBDA Italy.

После успешной защиты эскизного проекта в 2022 году OCCAR от имени DGA и SGD подготовила контракт на серийное производство ЗРК SAMP/T NG для обеспечения поставки систем для обеих стран одновременно с контрактом на поставку новых ЗУР "Астер".

В результате интенсивных переговоров OCCAR с Eurosam, Thales, MBDA Italy и Leonardo при активной поддержке DGA и SGD был заключен оптимальный производственный контракт на поставку ЗРК для обеих стран. В настоящее время OCCAR осуществляет подготовку контракта на производство SAMP/T NG для ВВС Италии.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2021 года OCCAR от имени министерств обороны Франции и Италии подписала с консорциумом Eurosam, в состав которого входят компании MBDA France, MBDA Italy и Thales, контракт на разработку ЗРК нового поколения SAMP/T NG (New Generation).

Контракт дополняет соглашение, подписанное в 2016 году с целью усовершенствования систем SAMP/T, состоящих на вооружении ВКС Франции и СВ Италии. В рамках договора консорциум Eurosam должен выполнить ряд важных усовершенствований системы SAMP/T, включая оснащение усовершенствованной ракетой Aster-30 Block 1 New Technology (B1 NT), позволяющей противодействовать новым угрозам на большей дальности; модернизированной пусковой установкой, новой многофункциональной вращающейся РЛС с активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием; модулем управления и контроля, основанном на обновленном программном обеспечении с открытой архитектурой для улучшения возможностей командования, управления и связи.

ЗРК будет представлять собой систему ПВО с расширенными возможностями. Он сможет применяться в сложной киберобстановке и в условиях интенсивного воздушного движения гражданских судов во взаимодействии с дружественной военной авиацией, одновременно поражать вдвое больше целей различных типов в любой комбинации, интегрироваться в состав сетевой системы противовоздушной обороны. Комплекс обеспечит защиту мест размещения вооруженных сил, гражданских или военных объектов в секторе 360 град.

По заявлению консорциума Eurosam, SAMP/T NG обеспечит возможность обнаруживать угрозы на расстоянии более 350 км и перехватывать их на дальностях до 150 км.

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Страны
Италия
Франция
Компании
Leonardo
MBDA
OCCAR
Thales
Проекты
Aster ЗУР
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