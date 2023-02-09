В ЦНИИточмаш разработали новый подход к определению кучности стрельбы

ЦАМТО, 8 февраля. В отличие от действующей нормативной базы, формирующей требования к стрелковому оружию и боеприпасам по результатам фиксированного объема испытаний, в ЦНИИточмаш предлагают перейти на назначение требований, исходя из положений теории вероятности и методов математической статистики.

"При фиксированном объеме испытаний, как принято сегодня, к определению любой характеристики назначения комплекса стрелкового вооружения, из-за его ограниченности, мы имеем дело не с истинным значением контролируемой характеристики, а с некой ее случайной величиной, из-за чего зачастую возникают трудности с подтверждением результатов испытаний на различных этапах отработки изделия. Кроме того, по этой же причине, не исключен риск поставки на снабжение и некондиционной продукции", – считают в ЦНИИточмаш.

Для исключения подобной ситуации специалистами ЦНИИточмаш разработан новый метод определения и оценки кучности стрельбы, основанный на переходе от ограниченных натурных испытаний к неограниченным статистическим испытаниям.

Это позволяет более точно установить истинное качество тех же патронов, при одновременном отказе от необходимости получения исходных данных по сериям выстрелов в результате многодневных испытаний с применением большого количества оружия.

Кроме того, метод позволяет правильно спланировать эксперимент и дать оценку его результатам с использованием известных зависимостей по определению вероятности события в одном эксперименте и кумулятивной вероятности, исходя из установленного выше качества патронов.

Новый подход к определению кучности стрельбы испытатели ЦНИИточмаш планируют представить отраслевым специалистам в ходе Второй научно-технической конференции, организуемой Союзом Российских оружейников на базе Ижевского государственного технического университета им. М.Т.Калашникова в начале весны текущего года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".