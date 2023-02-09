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ЦАМТО

США могли оказать помощь Тайваню в создании КР средней дальности

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Флаг Тайваня
Флаг Тайваня.
Источник изображения: Global Look Press/Walid Berrazeg

ЦАМТО, 8 февраля. США могли оказать военно-техническую помощь Тайваню в создании крылатой ракеты средней дальности, которая нужна для сдерживания Китая.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Как стало известно в среду, Тайвань провел испытательный пуск крылатой ракеты, дальность полета которой может достигать 1200 км. Такая дальность, согласно данным газеты South China Morning Post, позволит ракете, в частности, достать до городов на восточном побережье Китая.

"Учитывая наличие программ по линии военно-технического сотрудничества между Тайванем и США, определенные технические моменты в новой тайваньской крылатой ракете с увеличенной дальностью могут быть реализованы, в том числе, с учетом американского опыта. Очевидно, что такую возможность исключать нельзя", – сказал И.Коротченко.

По его словам, данная разработка вполне логична в контексте противостояния между материковым Китаем и Тайванем.

"Эта крылатая ракета средней дальности необходима Тайваню для сдерживания Китая от возможной силовой операции по восстановлению контроля над островом, которая может быть осуществлена после 2027 года. Высокотехнологичная оборонная промышленность Тайваня способна обеспечить серийный выпуск подобного рода изделий", – отметил директор ЦАМТО.

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Страны
Китай
США
Тайвань
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