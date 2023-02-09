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Военное обозрение

Российские инженеры разработали микро-БПЛА «Шмель» по британскому образцу

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Источник изображения: topwar.ru

В Новосибирске российские инженеры разработали микро-БПЛА «Шмель» по британскому образцу. Это беспилотник вертолетного типа.

Как сообщили в агентстве РИА Новости, данная информация предоставлена Денисом Котиным, который возглавляет организацию, создавшую летательный аппарат.

Разработчики представляют новосибирский Центр компетенций беспилотных летательных аппаратов. Они надеются, что созданную ими продукции станут заказывать российское оборонное ведомство и спецслужбы страны.

Данную организацию создали только в этом году. Базой для нее стал Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). Специализацией Центра является создание новых образцов беспилотных аппаратов.

По словам Котина, новосибирские инженеры уже создали первый макетный образец. При его разработке они ориентировались на британский микробеспилотник Black Hornet («Черный шершень»).

Источник изображения: topwar.ru

Нашей задачей было в этом сегменте по техническим характеристикам и габаритам приблизиться к известному аналогу

- рассказал Котин, сообщив, что «аппарат уже летает».

Всю остальную часть года мы должны уже демонстрировать опытный образец потенциальным потребителям

- поделился он дальнейшими планами сотрудников Центра.

Масса нового аппарата составляет 85 граммов. Он способен передвигаться со скоростью до 25 км в час. Максимальная дальность БПЛА составляет два километра, а время нахождения в воздухе не превышает 20 минут.

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Страны
Россия
Продукция
PD-100
Проекты
БПЛА
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