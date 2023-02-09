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ТАСС

Новоземельский ядерный полигон в случае необходимости готов возобновить ядерные испытания

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Первый подводный ядерный взрыв в СССР и первый ядерный взрыв на Новой Земле 21 сентября 1955 г
Первый подводный ядерный взрыв в СССР и первый ядерный взрыв на Новой Земле 21 сентября 1955 г.
Источник изображения: © Фото : Вооруженные силы СССР

Научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ экспериментальной физики Вячеслав Соловьев пояснил, что "действует специальная программа по поддержанию готовности полигона"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Новоземельский ядерный полигон в случае необходимости и при соответствующей политической воле готов возобновить ядерные испытания. Об этом ТАСС сообщил в среду научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ экспериментальной физики Вячеслав Соловьев.

"Готов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Соловьев пояснил, что "действует специальная программа по поддержанию готовности полигона".

Полигон на Новой Земле находится в ведении 12-го Главного управления Минобороны РФ. На его территории с 21 сентября 1955 года по 24 октября 1990-го было осуществлено 130 испытаний: 88 атмосферных, 3 подводных и 39 подземных. 

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