В России создадут вертолет с высокой защищенностью экипажа и груза

Спецсвязь с авиационной корпорацией "Беркут" планируют сотрудничать по созданию высокотехнологичных и инновационных решений в области авиационного транспорта

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. ФГУП "Главный центр специальной связи" и АО "Авиационная корпорация "Беркут" создадут специализированный вертолет с высокой защищенностью экипажа и груза для выполнения спецзадач по авиационному обслуживанию. Об этом сообщили ТАСС в среду в Спецсвязи.

Там уточнили, что предприятие подписало соглашение о сотрудничестве с авиационной корпорацией "Беркут" в рамках Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации. "Соглашение предусматривает взаимодействие в области развития авиационных логистических проектов и сервисов, в частности <…> создание специализированного вертолета с высокой защищенностью экипажа и груза для выполнения специальных задач по авиационному обслуживанию", - отметили в Спецсвязи.

Также стороны планируют сотрудничать по созданию высокотехнологичных и инновационных решений в области авиационного транспорта.

Как отметил руководитель Спецсвязи Иван Гайченя, слова которого привели в пресс-службе, сотрудничество с компанией позволит развивать грузоперевозки на Севере. "Спецсвязь как государственный логистический оператор со всей ответственностью подходит к решению социальных задач. Сотрудничество с АО "Беркут" позволит расширить потенциал развития грузоперевозок в труднодоступные регионы и районы Крайнего Севера", - сказал он.