Тайвань провёл испытания крылатой ракеты, способной достичь центральной части материкового Китая

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Тайвань продолжает готовиться к противостоянию с материковым Китаем, поскольку Пекин не намерен отступать от своих заявлений о неделимости Китая. Тайбэй в срочном порядке вооружется, не только закупая американское, в основном, оружие, но и разрабатывая собственное. Как сообщает South China Morning Post, на острове прошли испытания новой крылатой ракеты увеличенной дальности.

Чжуншаньский институт науки и технологии Тайваня провел испытания новой крылатой ракеты, способной достичь крупных городов материкового Китая. Заявленная дальность новой модификации ракеты Hsiung Feng IIE (Сюнфэн 2Е - "Сильный ветер") - 1200 км, что вполне достаточно для ударов по городам на побережье и даже в глубине территории КНР в случае начала боевых действий.

Новая ракета способна достичь крупных городов на материке, таких как Циндао на восточном побережье или Ухань в центральной части Китая

- утверждают разработчики.

Подробности испытаний не приводятся, лишь подчеркивается, что прошли они успешно. Испытанная крылатая ракета класса "земля - земля" является модификацией противокорабельной ракеты Hsiung Feng IIE увеличенной дальности. Корабли ВМС Тайваня имеют на вооружении ПКР Hsiung Feng II и Hsiung Feng III дальностью 160 и 130 км соответственно.

Крылатая ракета Hsiung Feng IIE разрабатывается с 2001 года Чжуншаньским институтом науки и технологии - головным НИИ Бюро вооружений Министерства национальной обороны Тайваня. Из открытых источников известно, что ракета массой 1 тонна имеет боевую часть в 200 кг. Система управления - инерциальная + приёмник GPS, ракета дозвуковая, скорость - 0,85 Маха. Заявленная точность - ± 12 метров.