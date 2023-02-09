«Злую шутку сыграл сирийский опыт»: российские артиллеристы рассказали о проблемах при согласовании удара в начале СВО

Источник изображения: topwar.ru

После начала оказания помощи сирийским властям в борьбе с террористами российским военным руководством был получен новый опыт и выстроена новая система управления боем. В условиях проведения военных операций в САР ограниченным контингентом ВС РФ казалось, что цифровизация командных пунктов способна позволить жёстко, но эффективно централизовать руководство войсками.

С началом СВО злую шутку с нами сыграл так называемый «сирийский опыт». Это когда все решения на поражение, от всех объектов разведки, принимались на командном пункте

- рассказывают знающие об имеющихся проблемах не понаслышке артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии, принимающей активное участие в спецоперации.

С их слов, требовалось около двух минут («смертельно долго»), чтобы информация, к примеру, с БПЛА «Орлан», о месте расположения противника доходила до монитора «большого начальника», который давал приказ на нанесение удара. Как отмечается, некоторые командиры продолжают практиковать управление огнём по «сирийской схеме», хотя в основном войска уже перестроились и распоряжения о поражении целей отдаются на низовом уровне.

Так, в 150-й мсд командование подразделений самостоятельно принимает решения на нанесение ударов: артполк без излишнего согласования с вышестоящими штабами отвечает за контрбатарейную борьбу и уничтожение резервов, а дивизионы ведут работу в интересах войск, находящихся в первом эшелоне.

Со слов артиллеристов, это стало возможным благодаря оснащению артподразделений собственными средствами разведки (радиолокационной, звуковой и оптической), приобретёнными главным образом на деньги военнослужащих или усилиями волонтёров. Для координации действий выстроена сеть на основе цифровых радиостанций Motorola.

Источник изображения: topwar.ru

При этом высказывается опасение, что желание военного ведомства поставить на учёт матчасть (те же разведывательные беспилотники), полученную в частном порядке, может привести к формальной «укомплектованности» подразделений необходимым имуществом, которое по сути является расходным материалом.

Но для слаженной работы на постоянной основе требуются непрерывные поставки, например, БПЛА. Так, один солдат сбил свой же квадрокоптер Matrice 30t, приняв его за вражеский. Он увидел дрон на высоте 200 м, 5,45-мм пуля попала в аккумулятор, беспилотник загорелся и упал.

Как заявляется, в целом благодаря оснащению артподразделений беспилотниками изменилась тактика нанесения удара. Сейчас боевая задача выполняется в основном ещё на этапе пристрелки. Дрон обеспечивает целеуказание, корректировщик определяет отклонение разрыва, а старший офицер батареи учитывает корректуры. В итоге для поражения цели требуется всего несколько снарядов.

В качестве примера приводится видеоматериал, на котором зафиксировано подавление пункта управления противника. Он был размещён возле церковного комплекса, видимо с тем умыслом, что российские войска не станут обрабатывать обитель. Была поставлена задача прекратить функционирование вражеского пункта. Расчёт орудия справился с ней, израсходовав всего два снаряда, что уберегло и так пострадавшую в ходе боёв церковь от полного разрушения.