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Вашингтон намерен заключить с Польшей сделку на сумму 18 миллиардов долларов. Речь идет о поставке 18 реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к данной технике.

Такое официальное сообщение сделала пресс-служба Государственного департамента Соединенных Штатов.

Государственный департамент одобрил возможную продажу Польше систем HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму 10 миллиардов долларов

- говорится в нем.

В комплект поставки, если ее одобрит Конгресс США, помимо самих комплексов, войдут 468 зарядных модулей, 45 ракет большой дальности ATACMS, а также различные блоки к данной технике. Кроме того, Варшава получит запчасти к РСЗО и тренировочные ракеты.

В какие сроки Соединенные Штаты поставят данную технику, пока неизвестно, но в Минобороны США также подтверждают данную информацию. В американском Агентстве по сотрудничеству в области безопасности положительно отреагировали на идею продать полякам «Хаймарсы», заявив, что сделка поспособствует укреплению обороноспособности союзника Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу. Там заявили, что поставка комплексов будет полностью соответствовать внешнеполитической линии Америки и ее национальной безопасности.

Так как еще до сообщения пресс-службы американского внешнеполитического ведомства о сделке информация появилась у агентства Bloomberg, можно сказать, что в Госдепе США подтвердили предстоящую продажу Польше 18 реактивных установок HIMARS.

В прошлом году экспорт американских вооружений вырос почти на 50 процентов по сравнению с аналогичным прошлым периодом. В основном это связано с поставками оружия Киеву.