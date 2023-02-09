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Военное обозрение

Комбриг «Востока» назвал ключевые принципы эффективного производства БПЛА для ВС РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Наличие у российской армии регулярной и объективной полевой аэроразведки значительно повысило бы боевую эффективность подразделений. Но решение данной задачи требует совершенствования производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет в своем Telegram-канале командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.

По утверждению офицера, если сравнить производство БПЛА с историей производства автомобилей, то можно провести некоторые параллели. Например, дофордовская автомобильная линейка отличалась предельной пестротой, но затем в организацию производства внедрили концепцию конвейера. Следствием этого подхода стал выпуск в годы Великой Отечественной войны танков Т-34 в огромных количествах.

Как пишет Ходаковский, в вопросах создания БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) Россия сейчас стоит на «дофордовском» уровне. Многие предприятия и конструкторские коллективы пытаются сейчас конкурировать друг с другом в создании БПЛА, но при ознакомлении с опытными образцами становится ясно, что большинство беспилотников дублирует друг друга. Да еще и продукт получается не тот, который нужен военным.

Изготовители делают продукт, который в большинстве своём не соответствует нашим тактическим задачам. Простой вопрос: а как вы летаете в дни с низкой облачностью, которых у нас восемь дней из десяти? - часто ставит производителя в тупик

- пишет командир «Востока».

Ходаковский отмечает, что изделия отечественных производителей не летают ниже 200 метров в облачную погоду. Но что делать, если погода еще не поменялась, задается вопросом комбриг. Ответа на этот вопрос производители дать не могут.

Поэтому Ходаковский предложил собственные принципы организации производства беспилотных летательных аппаратов в современной России: достаточность, воспроизводимость, тиражность. Далее он раскрывает суть каждого принципа. Достаточность, по мнению Ходаковского, подразумевает соответствие беспилотника потребностям подразделения и относительно низкую стоимость. Воспроизводимость позволяет изготавливать беспилотники в промышленных количествах, то есть – добиться тиражности.

Самое важное на данном этапе, делает вывод Ходаковский, заключается в том, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей в БПЛА не отдельных подразделений, а фронта в целом. Но выполнение этой задачи требует отступления от капиталистических принципов – стремления заработать деньги на поставках вооружений и техники в армию и тяги к утверждению бренда компании или изобретателя.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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