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РИА Новости

"Достигли большего, чем за полгода". Что происходит на фронтах СВО

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Украинские военные под Артемовском (Бахмутом)
Украинские военные под Артемовском (Бахмутом).
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Обстановка в зоне боевых действий продолжает накаляться. Российская армия перехватила инициативу на нескольких направлениях. ВСУ тоже не сидят сложа руки, подтягивая резервы. О том, как развиваются события на линии соприкосновения, — в материале РИА Новости.

Осторожный оптимизм

Самой горячей точкой по-прежнему остается Артемовск (он же Бахмут). Город обороняют и подразделения теробороны, и кадровые части. Зеленский твердит, что отступления не будет. В результате, как пишут западные СМИ, ежесуточные потери ВСУ здесь трехзначные.

Российские военные обошли Артемовск с востока, севера и юга, перерезав три из четырех дорог, по которым осуществлялось снабжение. Чтобы перекрыть последнюю трассу — на Часов Яр, нужно взять под контроль Парасковиевку.

Тогда гарнизон попадет в оперативное окружение — без пополнений, но с возможностью маневрировать.

Украинские военные в Артемовске

Источник изображения: © AP Photo / LIBKOS

"Штурмовые группы закрепились в северной части города, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Кроме того, расширили контролируемую зону на востоке, в промзоне. Идут жестокие уличные бои, ВСУ сражаются за каждый дом. Однако у нас преимущество в артиллерии. На один их залп отвечаем тремя".

Обвал обороны по линии Северск — Артемовск заставит ВСУ откатиться на запад. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, сейчас на южном фланге рубежа Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск киевский режим срочно возводит укрепления.

Минируют многоэтажки

Есть продвижение и под Угледаром, к юго-западу от Донецка. Киев постоянно подвозит туда боеприпасы и подкрепление от Курахова и Великой Новоселки. Сосредоточив здесь достаточно сил и средств, ВСУ могут попробовать ударить по освобожденной еще весной Волновахе, чтобы перерезать трассу Донецк — Мариуполь.

Российские войска контролируют южный пригород Угледара — Павловку — и пытаются закрепиться на окраинах населенного пункта. Одновременно подразделения 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР шаг за шагом продвигаются в Марьинке под Донецком. Если вэсэушников оттуда выбьют, откроется путь на Угледар с северо-востока.

"Мы наблюдаем, что на Угледарском направлении уже минируют многоэтажки: это на случай отступления, — сообщил Денис Пушилин. — В самом городе находится, по нашим оценкам, еще порядка тысячи гражданских".

Доброволец на передовой Угледарского направления

Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Аверин

Захват Угледара позволит сдвинуть линию фронта на запад от Донецка, выйти на Курахово и Великую Новоселку — населенные пункты, долгие годы считавшиеся тылом группировки, осаждавшей столицу региона. И самое главное — снизится интенсивность артобстрелов крупных городов ДНР.

Кто будет наступать

Не утихают бои на рубеже Кременная — Сватово. Это граница ЛНР и Харьковской области. Стороны совершают пробные атаки в серой зоне, ведут беспокоящий артиллерийский огонь. Российская армия, хотя и медленно, но наступает. На Купянском направлении вышли на западную и северо-западную окраины села Двуречное. Установили контроль и над опорными пунктами ВСУ неподалеку от Ямполовки.

Военнослужащие МО России на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гиацинт-С" на Сватовском направлении

Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Украинские войска контратакуют в окрестностях балки Журавка. Но, по словам военных, раз за разом терпят неудачи.

В январе начались локальные наступательные действия и на южном, Запорожском направлении. Бои продолжаются практически по всей линии соприкосновения. Основные участки — в районе городов Орехов и Гуляйполе.

"Армия закрепила достигнутые успехи, — сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. — Наша первая линия обороны сдвинута вперед. Теперь она выстраивается, дополняется и формируется с учетом новых занятых рубежей. В январе суммарно удалось достичь больше, чем за несколько месяцев до этого".

По данным западных аналитиков, именно это направление считается наиболее вероятным для наступления ВСУ. Ожидается, что Украина перебросит туда формируемые в западной части страны новые кадровые соединения, вооруженные натовской боевой техникой. Однако не исключено, что планы изменятся — из-за действий российских войск на других участках тысячекилометрового фронта.

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