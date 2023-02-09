Медведчук второй раз после возвращения из плена написал статью для российских СМИ

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" объяснил в ней внутреннюю суть конфликта на Украине

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Украинский политик, глава политсовета запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в среду второй раз после своего возвращения из украинского плена написал статью для российских СМИ. В подготовленном для агентства "РИА Новости" материале он объяснил внутреннюю суть конфликта, почему украинский президент Владимир Зеленский является пятой колонной для всей Европы и чем все это закончится.

Полигон для чужих игр

"В локальных войнах обычно используются очень родственные народы, а то и один народ: хорваты - сербы, русские - украинцы, китайцы - китайцы (Тайвань). Натравить одних на других иногда задача сложная, украинцев натравливали на русских более поколения. Сама система травли русских западными столпами демократии не только не замечается, но и негласно поощряется", - отмечает в статье политик.

В украинском конфликте, продолжает он, национальный признак совершенно потерял этническое значение, уступив место политическому смыслу: никого не интересует развитие украинской культуры и языка. Западу "нужны воины, способные драться за их интересы, а именно за монополию на мировое лидерство США и уничтожение всех, кто в этом сомневается". "Любое сомнение в справедливости мирового господства США объявляется ересью, безумием и должно строго наказываться. Все это прикрывается заботой об украинских интересах и борьбой с поработителями россиянами", - поясняет Медведчук.

ЕС же, по его словам, не хочет выпускать Украину из-под своего влияния, поскольку тогда она "войдет на орбиту обновленной России" и европейский миф разобьется так же, как американский. "Это делает поборников этих мифов [Вашингтон и Брюссель] союзниками. Разрушение европейского мифа - начало развала ЕС, а евробюрократия лишится своего могущества навсегда", - уверен Медведчук.

Заложники ситуации

"История украинских майданов показывает, как справедливые и безобидные народные требования с помощью манипуляций перерождаются в антигосударственные перевороты и кровавые расправы над оппонентами", - пишет Медведчук. Участники этих событий, обращает внимание политик, становятся заложниками ситуации и вынуждены поддерживать путчистов в дальнейшем, как участники общего процесса.

Важную роль в этом играет информационная война, которая "начинается задолго до самих волнений". "Она проникает в СМИ, культуру, образование, науку, общественную жизнь. И далеко не все участники этих процессов осознают, что являются орудием в чужих руках", - продолжает Медведчук.

Что касается неонацизма, то в современной войне он появляется, когда прозападные силы проигрывают, напоминает политик. К примеру, как только какая-либо непрозападная сила начинает побеждать, у нее растут рейтинги, прозападные силы делают все, чтобы ее запретить. Так, отмечает он, в конце 2020 года "Оппозиционная платформа - За жизнь" начала лидировать в рейтингах, а уже в начале следующего года ее участников без каких-либо юридических оснований стали преследовать, применять против них репрессии, вводить санкции, а позже партия, как и многие непрозападные силы, была запрещена.

СМИ, которые имели не только прозападную точку зрения, объявлялись пропагандистскими и закрывались, а журналисты - предателями, подчеркивает Медведчук. "Все вышеперечисленное - не выдумка и не единичные случаи, а выстроенная система давления, которую на себе, так или иначе, почувствовал каждый порядочный гражданин Украины. Неонацизм - это та дубина, которую прозападные силы достают, когда проигрывают. Тогда маска демократии и миротворцев в один миг спадает, и оппонента возвращают к суровой действительности политического каннибализма", - объясняет он.

Зеленский - приговор Украине и ЕС

Украину, по словам Медведчука, бросили в огонь из-за непомерного эго человека, дорвавшегося до власти. "Ради оваций и красивой позы Зеленский пустил под нож мир, законность и стабильность своей страны", - подчеркивает он.

Нынешний президент Украины "предпочел роль в чужой политической игре, не понимая, что является оружием в чужой войне". "Реально он - только медийное сопровождение войны, а на реальные процессы сражений он влияния не имеет. Зеленский сдал свою страну под поле боя и надеется выиграть. Выиграть хочет он лично, а страна уже проиграла", - отмечает политик.

Изначально, пишет Медведчук, у Зеленского была поддержка народа, когда он "как президент мира разгромил президента войны Порошенко на выборах", была серьезная международная поддержка в лице нормандского формата, который выступал за выполнения минских соглашений. Но он отказался от своей позиции, пустив под откос многолетние усилия международной дипломатии.

"Зеленский, независимо - осознает он это или нет, является пятой колонной не только для Украины, но и для Европы. Его, как своего парня из народа, протолкнули на президентский пост, и он вместо приговора своему воинственному предшественнику становится приговором своей стране. Его как молодого и энергичного политика внедряют в европейскую дипломатию, и он становится приговором Европе", - отмечает политик.

Что будет дальше?

Зеленскому, считает Медведчук, нужно было заниматься построением новой политической архитектуры страны, которая уравновешивала бы интересы регионов и политические амбиции ведущих партий, но ежедневную рутину государственного управления и благополучие своей страны он променял на овации Запада. "Он не справился с наведением порядка, предал своих избирателей, в проблемах же предпочел обвинить Россию, а не собственную некомпетентность", - поясняет автор статьи. "Овации Запада быстро закончатся, а вот украинский народ ему все это припомнит", - добавляет он.

Если говорить о Евросоюзе, то нынешняя война истощает его, в отличие от США, которым это все на руку, полагает политик. "Поэтому столкновения интересов США и ЕС неизбежны. И европейцам Зеленский, который доит Европу, как корову, вскоре покажется уже не таким милым и привлекательным", - предупреждает он.

"Это все не может не закончиться построением более справедливого мира, новой системы безопасности, международных отношений и торговли, многополярности и взаимного уважения. Возможно, некоторым весьма "демократичным" политикам сегодня не хочется уважать чужое мнение и чужие интересы, но завтра придется", - заключает Медведчук.