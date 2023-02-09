Как доставку цветов по Москве оплатить иностранной картой?

Каждый хоть раз в жизни дарил любимому человеку букет, но далеко не каждый делал это удаленно, находясь в другой стране. В настоящее время цветы в качестве подарка или дополнением к нему уже давно стали обычным делом. И если собрать красивый букет не составит особого труда, то доставить его может быть не так легко.

Случаются моменты, когда нужно порадовать любимого человека или преподнести букет к важному мероприятию, даже находясь за границей. Можно планировать свой отпуск или поездку в гости, но никто не застрахован от внезапной командировки или других форс-мажоров. В такой ситуации сразу на первый план выходит вопрос, как оплатить цветы из другой страны?

На такой важный вопрос есть очень простой ответ: заказать доставку цветов из-за границы на сайте Floristum.ru – самый удобный и лучший выбор. Опытные флористы соберут прекрасный букет, который подойдет к любому важному поводу: широкий выбор цветов никого не оставит равнодушным. Хочется чего-то особенного или предпочитаете классику? Небольшой букетик или целая коробка? Простая корзинка цветов или что-то невероятное? Доставка осуществляется точно в срок с соблюдением всех пожеланий клиента. Многолетний положительный опыт и высокое качество обслуживания – это хорошо, но важно понимать, как именно оплатить цветы иностранной картой?

Все проще, чем кажется: на Floristum.ru можно расплатиться банковской картой, выпущенной в странах Евросоюза, США, Китае, ОАЭ, а также любой другой зарубежной картой. Удобно? Даже очень! Выгодно? Еще как! Чтобы оплатить доставку цветов по России из любой точки мира не нужно платить никакую дополнительную комиссию. Совсем не важно, откуда будет совершен заказ: Австралия, Турция, Бразилия, Египет или остров Мадагаскар – ждите доставку вовремя и с комиссией 0%.

Можно с уверенностью сказать, что доставка цветов еще никогда не была такая удобная и доступная! Floristum.ru идет в ногу со временем и цифровыми технологиями: клиенты могут оплатить букет из-за рубежа с помощью криптовалюты. Первоначально биткойн был задуман как средство для ежедневных транзакций, позволяющее купить все, что угодно. Виртуальная цифровая валюта хорошо зарекомендовала себя в заключении различных сделок – доставка цветов не исключение! Выбирайте красивые букеты, оплачивайте их без дополнительной комиссии в удобной валюте из-за границы и будьте уверены, что они вовремя достигнут адресата.