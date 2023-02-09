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Военное обозрение

Источник назвал причину высокой эффективности применения ракет для уничтожения украинских РЛС

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Источник изображения: topwar.ru

Применяемая российской авиацией в ходе специальной военной операции для уничтожения украинских РЛС авиационная ракета показала высочайшую эффективность. Об этом рассказал источник в российском ОПК.

Высокой эффективности удалось достичь благодаря новой универсальной головной части. По словам источника, разработанную в Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" ракету снабдили универсальной ГСН, что позволило ей поражать все типы целей, включая радиолокационные станции. Предыдущая версия ракеты имела три разных головки наведения для применения по различным целям. При этом он не назвал применяемый российскими войсками боеприпас.

Новейшую ракету класса "воздух - РЛС" снабдили новейшей универсальной головной частью, способной работать по всем видам целей

- приводит ТАСС слова источника

В октябре прошлого года уже сообщалось о высокой эффективности ракет для уничтожения РЛС, достигающей 98%. Речь шла о новой высокоскоростной ракете Х-31ПД "воздух - РЛС" производства корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Именно ее применяют российские истребители Су-35С и Су-30СМ для уничтожения станций, ЗРК и т.д. в зоне СВО.

Противорадиолокационная высокоскоростная ракета Х-31ПД является модификацией ракеты Х-31П. Основные изменения – увеличена дальность полета до 250 километров, заменены три селективных головки на одну широкополосную, которая глушит весь диапазон применяемых и прогнозируемых частот работы средств ПВО потенциального противника. Масса боевой части увеличена до 110 кг.

Как отмечается, в ходе СВО была испытана вся линейка разработанных КТРВ средств авиационного поражения, включая перспективные.

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Продукция
Су-30
Су-35С
Х-31
Компании
Корпорация ТРВ
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