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ТАСС

Байден утверждает, что инфляция стала мировой проблемой из-за пандемии и СВО России

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: AP Photo/ Patrick Semansky

Глава Белого дома отметил, что США "сейчас в лучшем положении, чем любая страна мира"

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что высокая инфляция стала проблемой мирового масштаба из-за пандемии нового коронавируса и специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Как заявил Байден во вторник вечером, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием "О положении страны", "инфляция стала мировой проблемой, поскольку пандемия нарушила цепочки поставок", а также из-за того, что СВО "нарушила поставки энергоносителей и продовольствия, заблокировала все это зерно на Украине".

"Но мы сейчас в лучшем положении, чем любая страна мира", - заявил Байден, говоря о США. "Нам нужно многое сделать. Но в нашей стране инфляция снижается", - добавил он, отметив, что стоимость бензина в США уменьшается.

На выступление президента в Конгрессе Белый дом уже второй год подряд пригласил посла Украины в США Оксану Маркарову. Во время послания "О положении страны" в ложе рядом с супругой американского лидера Джилл Байден также сидят ирландский рок-музыкант Боно, супруг экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси Пол Пелоси, родители афроамериканца Тайра Николса, который умер после избиения полицейскими. Белый дом объявил о приглашении 26 гостей на выступление главы государства. 

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Россия
США
Украина
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