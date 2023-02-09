Трамп утверждает, что ему нужны лишь сутки для урегулирования украинского кризиса

Такое заявление он сделал, комментируя выступление Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп вновь выступил с утверждением, что может положить конец конфликту на Украине в течение всего одних суток.

"У нас не было бы войны с Россией и Украиной, если бы я был президентом. Я мог бы закончить это за 24 часа - это то, что должно произойти!" - написал он во вторник в своей социальной сети Truth Social, комментируя выступление американского лидера Джо Байдена перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием "О положении страны".