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ТАСС

Трамп утверждает, что ему нужны лишь сутки для урегулирования украинского кризиса

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: AP Photo/ Jacquelyn Martin

Такое заявление он сделал, комментируя выступление Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп вновь выступил с утверждением, что может положить конец конфликту на Украине в течение всего одних суток.

"У нас не было бы войны с Россией и Украиной, если бы я был президентом. Я мог бы закончить это за 24 часа - это то, что должно произойти!" - написал он во вторник в своей социальной сети Truth Social, комментируя выступление американского лидера Джо Байдена перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием "О положении страны". 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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