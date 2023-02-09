Российский посол предупредил Данию об опасностях закупки американских ракет

Politiken: российский посол предупредил Данию об опасностях покупки американских ракет

В датском минобороны обсуждают приобретение американских ракет большей дальности "Томагавк". Если сделка состоится, Россия будет вынуждена принять контрмеры, о чем посол Владимир Барбин предупредил датчан в интервью Politiken. С осторожностью к обладанию таким типом вооружения относится и датский эксперт.

Якоб Свендсен (Jacob Svendsen), Йохан Блем Ларсен (Johan Blem Larsen)

Россия может нанести удар первой, если Дания получит ракеты большой дальности. Министр не поддастся на российские угрозы.

Война нервов — именно так можно описать отношения между Данией и Россией в преддверии обсуждения в Копенгагене новых закупок в сфере обороны.

Посол России Владимир Барбин в интервью Politiken ясно дал понять, что датские политики поставят безопасность страны под угрозу, если Дания решит приобрести новые крылатые ракеты "Томагавк".

Это стало возможным после политического соглашения в марте 2022 года, когда большинство членов парламента приняло решение о значительном увеличении оборонного бюджета Дании для достижения целей НАТО. Поэтому сейчас обсуждается, на что именно пойдут дополнительные миллиарды.

Если американские ракеты будут запускаться с датских фрегатов, они могут быть использованы для нанесения первого удара не только по российским базам в Балтийском море, особенно по Калининграду, но и для ударов вглубь России.

""Томагавк" — очень опасное и мощное оружие. Мы, конечно, учтем это в наших военных расчетах", — заявил российский посол.

"Дания, очевидно, рассматривает возможность стать плацдармом для нападения на Россию. Это было бы очень, очень опасным недоразумением. Один из ваших политиков даже сказал, что это оружие может достичь Красной площади в Москве", — говорит Барбин.

Здесь Владимир Барбин имеет в виду члена парламентского комитета обороны от Консервативной партии Расмуса Ярлова.

В газете Berlingske Расмус Ярлов недавно назвал ракеты "Томагавк" "очевидным выбором" и "превосходным оружием". Однако именно издание, а не Ярлов указало на то, что ракеты, выпущенные с датского фрегата в Балтийском море, могут достичь Москвы.

Ярлов — не единственный сторонник покупки ракет. По данным TV2, они также занимают важное место в предварительном списке пожеланий министерства обороны по новому оборонному договору.

В рамках последнего соглашения также обсуждался вопрос о покупке ракет, но она не была реализована. Согласно Politiken, это произошло в основном из-за опасений реакции России.

Какие военные контрмеры предпримет Россия в ответ на датские крылатые ракеты?

"Я не военный эксперт, но мы сделаем общую оценку того, как нейтрализовать это оружие, чтобы оно не смогло нанести ущерб России, нашей безопасности, людям и инфраструктуре", — говорит Владимир Барбин.

Изменилась ли коренным образом ситуация для Дании после начала российской спецоперации на Украине и ее агрессивного военного поведения?

"Никогда не было конкретных примеров того, чтобы Россия угрожала безопасности Дании. Датские политики уделяют слишком много внимания вооружению. Возможно, это преувеличение, но я вижу милитаризацию датской внешней политики", — отвечает он.

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"Эта оценка зависит от Дании. Я говорю то, что вижу", — заявил Барбин.

Эллеманн: вооружение имеет важное значение

На пресс-конференции после правительственного семинара в конференц-отеле KolleKolle в Верлёсе министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен (партия "Венстре") прокомментировал реакцию Владимира Барбина.

"Я слышал сообщение российского посла. Для меня это подчеркивает важность перевооружения и разумного подхода к нему, а также единства с нашими союзниками", — сказал он.

"Это в очередной раз показывает, что для России закон сильного — это естественный закон, который будет действовать в будущем. Мы говорим о стране, которая вторглась на территорию мирного соседа. Они напали на Украину без причины, без провокации, потому что считают, что прав сильнейший. Теперь они будут оценивать, как мы должны организовать нашу оборону, — сказал министр обороны. — И я могу сказать, что русские будут иметь решающее значение в том, как мы организуем нашу оборону".

Расмус Ярлов также назвал предупреждение посла российской "логикой задиры", которая не производит на него "никакого впечатления".

"Если русские не хотят, чтобы мы получили ракеты, тем более есть причина их приобрести. Это подтверждает, что это мощное оружие, которого боится Москва. И у нас также должно быть что-то, чем мы можем ответить, если на нас нападет Россия. И русские не должны быть этому рады", — говорит Расмус Ярлов и добавляет.

"У России есть много оружия в Калининграде, которое может быть использовано для нанесения удара по Дании. В том числе потенциально и ядерное оружие. И поэтому нелогично и неразумно, что у нас не должно быть ничего, чем мы могли бы дать отпор".

Член партии "Радикальная Венстре" Софи Карстен Нильсен, подчеркивает, что партия не "запугана" реакцией Барбина.

"Конечно, не его заявления будут определять наши позиции. А скорее профессиональные рекомендации как самого министерства обороны, так и экспертов", — говорит она.

Эксперт предупреждает о спирали перевооружения

Питер Вигго Якобсен из Датской академии обороны — один из экспертов, с которыми обычно советуются политики при принятии долгосрочных решений, касающихся безопасности Дании. В журнале Ræson он предупреждал перед началом спецоперации на Украине, что такие важнейшие стратегические решения, как приобретение ракет большой дальности для кораблей и самолетов, могут привести к "спирали перевооружения", что не в интересах Дании.

"Нет сомнений в том, что датские фрегаты и истребители F-35, оснащенные высокоточными ракетами большой дальности, способными поражать наземные цели, будут представлять угрозу для Пекина и Москвы, оказывая на них наибольшее давление, чтобы они открыли огонь первыми в случае кризиса. Хотят ли датские политики поспособствовать такому давлению в будущих кризисах? Они должны задать себе этот вопрос на переговорах по следующему оборонному соглашению", — написал Питер Вигго Якобсен.

И даже на фоне агрессивного поведения России и спецоперации на Украине, Петер Вигго Якобсен сегодня указывает на то, что есть более веские причины, по которым Дания не обязательно должна приобретать так называемый "потенциал первого удара".

"Такое мощное оружие как "Томагавк" имеет много возможностей для внезапной атаки — не в последнюю очередь во взаимодействии с новыми истребителями F-35. Это может вызвать своеобразную спираль перевооружения в том числе и в Балтийском море. Логично, что русские должны найти способ противодействия", — говорит Якобсен.

По словам Питера Вигго Якобсена, нет уверенности в том, что это хорошая идея: "мы, как маленькое государство, должны оставить такого рода вещи на усмотрение крупных держав".

Но дело не только в том, как Россия и другие страны отреагируют на повышение весовой категории Дании в политике международной безопасности.

Вот к чему придет Копенгаген, если приобретет то, что на техническом языке называется "неядерным стратегическим потенциалом".

С начала проведения активной внешней политики Дании на Балканах в 1990-х годах вооруженные силы страны участвовали в многочисленных международных миссиях. Наиболее известные из них — операции в Ираке и Афганистане. Решения Копенгаген всегда принимает после тесной координации с Соединенными Штатами.

В ходе напряженных переговоров, проходящих вдали от внимания общественности, стороны согласовывают свои ожидания, прежде чем из Копенгагена в Вашингтон или наоборот поступит официальное обращение. Но важно то, что у Дании будут возможности и оружие, которые потребуются США или другим союзникам в конкретном конфликте.

И ситуация существенно изменится, если у Дании действительно появятся ракеты "Томагавк" и другое стратегическое оружие.

"Датские фрегаты, как пример, могут идти туда, куда хотят США. И если в будущем США захотят ввязаться, возможно, в Сирию, Иран или Южно-Китайское море и обратятся в Копенгаген с просьбой предоставить фрегаты с "Томагавком" на борту, будет очень трудно отказать", — объясняет Петер Вигго Якобсен.

"Если бы я был премьер-министром, я бы не поставил себя в положение, когда придется отказать американцам, если Вашингтон позвонит. А если у нас не будет ракет, они не позвонят", — добавляет он.