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ТАСС

Вице-канцлер ФРГ не смог назвать число танков Leopard 1 для передачи Украине

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Источник изображения: AP Photo/ Martin Meissner

Роберт Хабек заявил о поставке "двузначного количества" немецких боевых машин в первом квартале 2023 года

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Украина должна получить двузначное количество основных боевых танков Leopard 1 немецкого производства в первом квартале этого года, однако добавил, что пока неясно, сколько именно из 178 танков, поставку которых одобрило правительство ФРГ, будет передано Киеву.

"[Заявленное] количество есть, но они должны быть отремонтированы для боевых действий, переоснащены, поэтому мы точно не знаем, сколько", - заявил Хабек во вторник журналистам после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне.

На вопрос, следовало ли раньше принять решение об отправке танков Киеву, принятое после месяца усиливающегося давления на Берлин, глава Минэкономики ФРГ выразил надежду на то, что "оно было принято как раз в нужное время".

Ранее во вторник кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности. В идеале первые танки Leopard 1 должны быть доставлены на Украину уже этим летом, однако большинство из них, вероятно, не удастся поставить до 2024 года. Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 от нескольких европейских стран. К лету Киеву должно быть передано от 20 до 25 танков, а к концу года - до 80. Цель, по утверждению министра, состоит в том, чтобы поставить Украине более 100 танков к первому или второму кварталу 2024 года.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств. 

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Норвегия
Польша
Словакия
США
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Продукция
Leopard-1
Leopard-2
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