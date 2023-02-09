WSJ: Китай превосходит США по числу пусковых установок для МБР

По словам конгрессмена Майка Роджерса, Китай стремительно приближается к ядерному паритету, передает газета

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. КНР обладает большим числом пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования, нежели чем США. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США.

"Число пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования и мобильных пусковых установок МБР в Китае превосходит число пусковых установок для МБР в США", - приводит издание выдержку из письма главы СТРАТКОМ для комитетов по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса США. В настоящее время данное военное ведомство возглавляет генерал ВВС Энтони Коттон.

Вместе с тем, заверили членов Конгресса американские военные, США превосходят Китай по числу МБР наземного базирования, помимо этого данные ракеты оснащены большим числом ядерных боеголовок. Также в приведенных военным ведомством данных не были учтены баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), а также дальние бомбардировщики. В этих сферах, утверждает издание, у США есть явное преимущество над КНР.

Как отмечает газета, некоторые законодатели призывают повысить ядерный потенциал страны для противостояния Китаю и России.

"Китай стремительно приближается к [ядерному] паритету. Мы не можем этого допустить. Пришло время изменить расстановку сил и расширить наши возможности", - приводит газета слова конгрессмена Майка Роджерса (республиканец от штата Алабама), председателя комитета по делам вооруженных сил в Палате представителей Конгресса США.

Вместе с тем, указывает The Wall Street Journal, сторонники контроля над вооружениями считают, что США выгоднее сохранить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией и начать переговоры об ограничении вооружений с Китаем.

На прошлой неделе посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва безукоризненно соблюдает ДСНВ на протяжении всех лет в отличие от Вашингтона. Дипломат подчеркнул, что ответственность за эскалацию ситуации вокруг договора полностью лежит на Соединенных Штатах. Он комментировал подготовленный ранее Госдепартаментом США доклад, в котором утверждается, что Россия якобы не выполнила условия ДСНВ и может вернуться к его полному соблюдению, разрешив проведение инспекций на своей территории, а также согласившись на встречу консультативной комиссии.

США и Россия подписали договор в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Действие договора, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако документ предполагает возможность продления по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение на максимально возможные пять лет.