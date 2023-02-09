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ТАСС

Госсекретарь США и глава МИД Австрии обсудили помощь Украине и антироссийские меры

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: EPA-EFE/ ATHIT PERAWONGMETHA / POOL

Энтони Блинкен и Александер Шалленберг также отметили "важность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в качестве площадки для диалога"

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг обсудили на встрече в Вашингтоне помощь Украине и антироссийские меры. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, Блинкен и Шалленберг "обсудили возможности дальнейшего двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая содействие Украине и необходимость призвать Россию к ответу" в связи с проведением специальной военной операции.

Как уточнил Прайс, Блинкен и Шалленберг также говорили о "важности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в качестве площадки для диалога". 

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Австрия
Россия
США
Украина
Проекты
ОБСЕ
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