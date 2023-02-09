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ТАСС

Бразилия заявила об интересе в расширении военно-технического сотрудничества с США

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Военнослужащие ВС Бразилии
Военнослужащие ВС Бразилии.
Источник изображения: wordpress.com

В Мехико отметили, что вопрос ситуации на Украине не планируется рассматривать в привязке к развитию взаимодействия с Вашингтоном

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Бразилии заинтересованы в развитии военно-технического сотрудничества с США. Об этом в ходе брифинга во вторник заявил замглавы МИД южноамериканского государства Мишел Арсланян Нету.

"Вопросы обороны очень важны в отношениях [Бразилии и США], и здесь у нас уже есть большой опыт взаимодействия по линии вооруженных сил двух стран. Бразилия очень заинтересована в доступе к американскому рынку оборонной продукции, расширении этого доступа и совместной работе на рынках третьих стран", - сказал дипломат.

Отвечая на вопрос газеты The New York Times о готовности скорректировать свою текущую позицию в части отказа от поставок вооружений Украине в обмен на расширение доступа к американскому оборонному рынку, Мишел Арсланян Нету заявил, что "вопрос, вероятно, не ставится так напрямую". Он указал на наличие у Бразилиа интереса в первую очередь к доступу к участию в госзакупках по линии Пентагона. "Наша цель обозначить эту задачу и набрать обороты. Думаю, этот визит будет своего рода перезагрузкой отношений", - уточнил он, отметив, что вопрос ситуации на Украине не планировалось рассматривать в привязке к развитию оборонного сотрудничества. 

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Страны
Бразилия
США
Украина
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