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Вестник Мордовии

Боевики ВСУ взяли на вооружение похищенный в музее ВОВ 240-мм миномет

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Применение российскими артиллеристами 240-мм самоходного миномета особой мощности 2С4 "Тюльпан" произвело на боевиков киевского режима такое сильное впечатление, что они решили выкрасть из киевского музея Великой Отечественной войны буксируемый М240.

Как сообщает проект "РГ:русское оружие", информация об изъятии этого экспоната появилась в конце сентября прошлого года. Он поступил в распоряжение артдивизиона 35-ой отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины. По всей видимости, орудие было в удовлетворительном состоянии, поэтому не понадобилось много времени, чтобы привести его в порядок.

Необходимо отметить, что в советское время на Украине не дислоцировались воинские части, вооруженные "Тюльпанами", да и М-240 тоже уже не было. Хотя, писали, что какое-то количество боеприпасов к ним имелось на складах.

Пока непонятно, переброшен ли "двести сороковой" к линии боевого соприкосновения или находится в тылу, на одном из полигонов.

Минометы этой модели стали разрабатывать еще в 1944-45 гг. На вооружение они поступили в 1950 году, и за восемь лет производства было изготовлено всего чуть более трех сотен единиц. Кроме Советской армии их отправляли вооруженным силам Ирака и Сирии. В последней они до сих пор принимают участие в боевых действиях против террористов.

Ранее их также задействовали во время интернациональной миссии Ограниченного контингента в Афганистане, в 80-х годах. Именно тогда впервые испытали высокоточные боеприпасы с лазерным наведением 3Ф5 "Смельчак", имеющие дальность до 9200 м и вес в 134,2 кг. Разумеется, у ВСУ такого оружия нет, а вот 2С4 "Тюльпан" их задействуют против украинских вооруженных формирований.

Масса же самого миномета в походном положении достигает 4230 кг, а в боевом - 3610 кг. Длина - 1 6510 мм. Особенностью конструкции является заряжание, осуществляемое с казенной части.

Максимальная дальность стрельбы - 9650 метров. Вес боеприпаса - 130,7 кг, из них 32 кг приходится на взрывчатое вещество. На подготовку выстрела уходит одна минута. Штатный расчет - 11 человек. Скорость транспортировки по шоссе - не более 40 км/ч.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Сирия
Украина
Продукция
2С4 Тюльпан
3Ф5 Смельчак
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