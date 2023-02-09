Китайский "аэростат-шпион" заставит Запад задуматься о "наказании"

Politico: инцидент с китайским аэростатом выставил американских военных на посмешище

Инцидент с китайским аэростатом, нарушившим воздушное пространство США, поднимет вопрос о том, каким должен быть надлежащий ответ на подобные "провокации", пишет Politico. Западные страны должны подать четкий сигнал о готовности "наказывать нарушителей".

Западным странам не надо уточнять, как они будут отвечать. Но они не должны оставить и тени сомнений в том, что отреагируют на любое вторжение.

Новости о китайском воздушном шаре, который пролетел через всю территорию США, пока военные не сбили его у Восточного побережья, развлекают телезрителей по всему миру. Но это не шутка, и президент США Джо Байден принял правильное решение, сбив его, когда тот достиг океана.

Однако мощный ответ Америки на вторжение таинственного объекта ставит неотложные вопросы перед ее европейскими союзниками. Смогут ли они самостоятельно выпроводить китайский аэростат или ответить на провокацию невоенного характера? И готовы ли союзники считать такого рода нарушения воздушного пространства тем случаем, когда страны НАТО должны давать коллективный ответ, выполняя обязательства по статье 5?

Когда загадочный аэростат появился в небе над штатом Монтана и американские власти проинформировали журналистов, что он китайский, Пекин поначалу все отрицал и называл беспочвенными обвинениями. Однако затем китайское министерство иностранных дел признало, что это их аэростат, но заявило, что он используется в основном для "метеорологических наблюдений". Пекин "сожалеет о непреднамеренном вхождении" аэростата в воздушное пространство США, добавили в министерстве.

На самом деле, неважно, чем занимался этот аппарат: шпионил или просто следил за погодой. Важно другое: китайский аэростат вошел в воздушное пространство США без разрешения, а до этого пролетел через воздушное пространство Канады, выставив на посмешище могущественную американскую армию. Да, ВВС США могли сбить его в тот момент, когда он пересек границу американского воздушного пространства, но в этом случае обломки могли упасть на землю, убив мирных жителей, а это вызвало бы огромное возмущение. Аэростат не истребитель, и поэтому сбивать его без промедлений не было никакой необходимости. Поэтому военные стрелять не стали, ошеломив все население планеты и позволив Пекину продемонстрировать, как он может одурачить США на их собственной территории.

В этом-то и заключается весь смысл подобных постановочных трюков. А такие страны как Китай применяют их все чаще.

Китайские экскаваторы регулярно появляются у берегов тайваньских островов Мацзу и копают тайваньский песок. Их присутствие – это провокация, но такие действия не дают оснований для военного ответа. Вместо этого суда тайваньской береговой охраны вынуждены подходить к экскаваторам и требовать, чтобы те покинули прибрежную зону. Это неприятно, это вызывает раздражение, это заставляет Тайбэй тратить ресурсы. А Китай получает возможность показать, что Тайвань не в силах защитить собственные воды.

Надо сказать, что целые флотилии китайских гражданских судов довольно часто встают на якорь в водах других государств, подавая такой же сигнал. А Россия, между тем, понемногу перемещает свою границу с Грузией, всякий раз отнимая у соседки небольшой кусок ее территории. В 2021 году Белоруссия превратила миграцию в оружие, призывая мигрантов переходить ее границу с Литвой, Польшей и Латвией. Это была подстрекательская уловка с целью показать, что Евросоюз неспособен защитить свои рубежи.

Военное нападение – это вряд ли надлежащая ответная мера на такие провокационные действия. Однако непонятно, что является надлежащим ответом. И вот теперь нам приходится иметь дело с китайскими воздушными шарами.

У американских военных есть самолеты, чтобы сбивать непрошенных гостей. Что еще важнее, американские вооруженные силы настолько могущественны, что могут принять вызов Пекина, если тот решит ответить. Но как быть, если китайский аэростат залетит, скажем, в воздушное пространство Эстонии?

Это станет нарушением эстонского суверенитета. "Но проблема маленькой страны заключается в том, что у нее недостаточно пространства для маневра, чтобы сбить такой объект, – сказал отставной генерал Рихо Террас (Riho Terras), командовавший силами обороны Эстонии, а ныне работающий депутатом Европарламента. – Он войдет в воздушное пространство Эстонии и покинет его за очень короткий промежуток времени". Конечно, у этой прибалтийской страны есть натовские истребители, несущие дежурство на случай таких воздушных вторжений. Кроме того, "это задача для Балтийского воздушного патрулирования", сказал Террас.

Но что будет в действительности, не знает никто.

Задача натовских сил Балтийского воздушного патрулирования состоит в том, чтобы защищать прибалтийские государств от российских истребителей – как ВВС любой страны защищают ее от авиации противника. Но воздушный шар? А если их будет два? Или целая армада воздушных шаров? И как насчет других проникновений? "Даже в 2001 году мы сомневались, является ли атака на Башни-Близнецы тем случаем, когда вступает в действие статья 5, поскольку мы никогда не применяли ее в ответ на террористическое нападение, – сказал мне бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон (George Robertson). – Но тогда казалось, что это надо сделать и что это будет правильно".

Однако сегодня, когда нарастает угроза агрессии, не доходящая до порога применения пятой статьи, отдельные страны и группы стран-членов НАТО должны подавать сигнал о готовности наказать любого нарушителя. "Суть сдерживания в неопределенности, когда противник вынужден сильно рисковать, – отметил Робертсон. – Территория применения статьи 5 хорошо известна, и любой противник, решивший осуществить неядерное или какое-то другое нападение, идет на большой риск".

Странам нет необходимости уточнять, как они будут отвечать, и их ответ может быть невоенным. Но они не должны оставить и тени сомнений в том, что отреагируют на любое вторжение. В противном случае Китай, как и другие враждебно настроенные страны, будет продолжать свои подстрекательские действия.

Автор статьи: Элизабет Бро (Elisabeth Braw), старший научный сотрудник Американского института предпринимательства и советник в компании Gallos Technologies. Постоянный обозреватель POLITICO Europe.