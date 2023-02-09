Конфликт зашел в тупик. Москвы начнет менять стратегию

Эксперт Иванов: через год после начала конфликт зашел в тупик

Через год после начала конфликт "зашел в тупик", охарактеризовал ситуацию в интервью Болгарскому Радио эксперт по безопасности Искрен Иванов. Он рассказал, что будет предпринимать Россия и как результаты предстоящих выборов по всему миру могут решить исход конфликта на Украине.

После старта предвыборной кампании Дональда Трампа в США он выступил со своим первым заявлением о боевых действиях на Украине. Трамп считает, что Вашингтону следует договориться о мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Также он отметил важность более рационального подхода к поставкам оружия Киеву и заявил, что Европа должна их увеличить.

Как результаты этих и других предстоящих выборов по всему миру могут решить исход российско-украинского конфликта?

"Я не думаю, что на данный момент у Трампа есть шансы на второй срок по двум причинам: первая — это то, что произошло 6 января 2021 года, когда группа вооруженных граждан попыталась ворваться в Капитолий. Этот день войдет в историю США как прямое посягательство на американскую демократию", — заявил в интервью БНР доцент Искрен Иванов, эксперт по безопасности и антикризисному управлению, преподаватель Софийского Университета им. Святого Климента Охридского.

"У Трампа нет шансов вновь попасть в Белый дом, ведь он не просто попытался отменить, а поставил под сомнение основные принципы, на которых стоит американская демократия; это привело к попытке групп, среди которых было много крайне правых и сторонников России, захватить Капитолий.

Вторая причина заключается в том, что в самой республиканской партии крыло, поддерживающее Трампа, очень невелико. Мало кто поддержал бы второй срок Трампа. Большинство республиканцев, несмотря на их разногласия с демократами, несмотря на их сдержанность в выражении отношения к событиям на Украине, в конечном итоге поддерживают НАТО. Трамп же подвергал сомнению само существование НАТО. Я считаю, что вероятность его победы на выборах крайне мала".

"В любом случае, если допустить, что между США и Россией будет диалог, мне бы не хотелось, чтобы Трамп участвовал в нем как президент США", — добавил он.

Выборы в России и Украине…

"Как бы скучно это ни звучало, я не думаю, что будут какие-то сюрпризы. Лидеры редко меняются, особенно в такой ситуации. Ходят разговоры о возможном дворцовом перевороте в Москве, но я их не разделяю. Я скептичен, потому что ситуацию, в которой на данный момент находятся и Россия, и Украина, можно определить как "дилемма безопасности" или "дилемма заключенного", — отметил эксперт и добавил:

"Если лидер каким-то образом сменяется, значит, страна потеряет легитимность как в глазах других, так и в глазах собственных граждан".

По его словам, в отношении Путина изменений не будет:

"Он окружил себя людьми, которым доверяет, и во многом именно поэтому он все еще президент".

"Учитывая, как украинцы воспринимают Зеленского, вряд ли можно говорить о каких-либо изменениях на Украине. Запад ежедневно печатает его фотографии на плакатах и в журналах, что также придает ему харизму".

Россия не воспринимает Европу как равноправную страну для переговоров. Почему?

"Европа очень долго зависела от российских энергоресурсов. Россия проталкивала свои энергетические проекты в Европу, снабжала их газом, а Западная Европа закрывала глаза на российское влияние, особенно сильное на Балканах. В какой-то момент Россия привыкла беспрепятственно осуществлять это влияние. Она по-прежнему воспринимает часть стран Восточной Европы как свой задний двор.

Кроме того, у Европейского союза нет армии. Политически и в военном отношении он зависит от США. Многие российские представители говорят, что Европа позволила себе быть колонией США, поэтому Россия не приняла бы Европу как равноправную сторону в потенциальном диалоге, потому что Россия воспринимает себя как великую державу и будет вести переговоры с другой великой державой – то есть США", — комментирует доцент Иванов.

Где мы через год после начала боевых действий?

"На данный момент мы в тупике. Ранее Россия придерживалась тактики русской зимы – выкачать ресурсы Украины, отключить электричество, отправить туда чеченцев воевать… Думаю, новая стратегия Москвы будет более гибридной. Очень вероятно, что будет объявлена еще одна мобилизация, поскольку для продвижения на Украине понадобятся огромные людские ресурсы. Подозреваю, что Россия снова попытается начать полномасштабное наступление, чтобы захватить больше территорий".