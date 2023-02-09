США запустили щупальца в Азию. Там появится новая "Украина"

GT: США хотят сделать из Японии "азиатскую Украину"

Североатлантический альянс запускает свои "щупальца" в Азию для сдерживания Китая, пишет Global Times. США и НАТО нацелены на то, чтобы "раскрутить" в регионе угрозы со стороны Китая и России и втянуть в свои военные авантюры Токио и Сеул. Автор статьи считает, что Япония может стать "азиатской Украиной".

Сун Чжунпин (Song Zhongping)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совершил на прошлой неделе поездку в Азию, которую многие расценили как попытку Вашингтона втянуть в свои авантюры Токио и Сеул, для чего США всячески раскручивают так называемые угрозы со стороны Китая и России.

Посредством этого визита Североатлантический альянс хочет привлечь на свою сторону близких партнеров из этого региона, чтобы они заняли схожие с ним позиции в украинском кризисе. Прежде всего это относится к Южной Корее, чья политика не удовлетворяет НАТО, поскольку эта страна занимает неоднозначную позицию в российско-украинском конфликте и стремительно наращивает экспорт оружия в страны, оказывающие военную помощь Киеву, пополняя их арсеналы. НАТО надеется, что Сеул и Токио смогут предоставлять больше военной помощи Украине, наглядно демонстрируя свою позицию и скрещивая мечи с Россией.

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Другая цель азиатского турне Столтенберга — координация американской стратегии по сдерживанию Китая. НАТО назвала КНР одним из своих стратегических приоритетов на следующее десятилетие, заявив, что Пекин со своей политикой бросает вызов ее безопасности. На самом деле, все объясняется глобальной стратегией Америки, нацеленной против Китая как ее главного соперника. В конце концов, Североатлантический альянс — это всего лишь военный инструмент Вашингтона.

У Вашингтона есть два пути для осуществления экспансии НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире. Ему трудно напрямую включить страны Азии в состав Североатлантического военного альянса, и он действует окольными методами, пытаясь создать новый военный блок за счет расширения объединения AUKUS, созданного в рамках трехстороннего соглашения между Австралией, Британией и США, и вовлечения в него новых государств.

Второй путь — включение новых стран региона в объединение "НАТО плюс". Идея расширения альянса в Индо-Тихоокеанском регионе за счет этой инициативы находит отражение в "стратегии осьминога". Согласно ей, сама НАТО не занимается напрямую региональными делами, но опутывает Азию своими щупальцами, и они делают свое дело.

Кроме Японии и Южной Кореи в эту схему уже включили Новую Зеландию и Австралию. Соединенные Штаты пытаются подключить к ней Индию. То есть, военный альянс протягивает свои щупальца в Индо-Тихоокеанский регион, действуя одновременно с США, реализующими свою индо-тихоокеанскую стратегию.

Поскольку эта стратегия нацелена в основном против Китая, сотрудничество НАТО с Японией и Южной Кореей поможет перевести стратегическую решимость альянса в практическую плоскость. Когда блок ввязался в украинский кризис в Европе, он посчитал, что ему будет проще эксплуатировать две страны "НАТО плюс", особенно в связи с тем, что они соседствуют с Китаем, и таким образом нагнетать напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Удастся ли повторить "украинскую модель" в Индо-Тихоокеанском регионе? Многое зависит от того, есть ли в Азии страна, готовая подобно Украине следовать указаниям Вашингтона и играть роль его марионетки и ставленника, помогая США сохранять свою гегемонию и сдерживать Китай.

Среди азиатских стран Япония занимает особое место. В годы Первой и Второй мировых войн она выступала за силовую политику, а ее агрессия в прошлом приносила неисчислимые страдания странам региона. Япония считает себя западной страной. Между ней и Китаем не только существует геополитическая напряженность. Между ними на всем протяжении истории то и дело возникали конфликты. Вашингтон в полной мере использует эти исторические факты к собственной выгоде. Япония может стать "азиатской Украиной", если продолжит следовать в фарватере американской стратегии по сдерживанию Китая.

Большинство остальных азиатских государств, в том числе, Китай, хранят историческую память о том, как против них совершались агрессии. Они понимают, почему Пекин так стремится к укреплению своих сил и обеспечению своей автономии. Они понимают и многие другие его действия и позиции. Поэтому, пока Китай разъясняет цели своей политики и практических действий, большинство стран региона не станут следовать за США. По крайней мере, они не станут выбирать между Пекином и Вашингтоном, и будут отказываться вставать на сторону первого и второго.